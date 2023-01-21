Gönül Dağı İZLE || Gönül Dağı 83. bölüm TRT 1 kesintisiz, FULL HD tek parça Youtube İZLE

Fezai ihtiyacı olan parayı bulabilecek midir? Selma Öğretmen, burs sınavına girecek olan öğrencilerinin bir engel yüzünden sınava giremeyeceğini öğrenir. Öğrencilerinin sınava girebilmesi için mücadele eden Selma Öğretmen'in yardımına Taner ve Veysel koşar. Üçlü öğrencileri sınava yetiştirebilecek midir? Hüseyin ve Muammer, kasabalılara yaptıkları oyuna devam ederken kasabalıların ortaklaşa aldığı bir kararla karşılaşırlar.