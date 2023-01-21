Kardeşlerim 76. bölüm ATV - CANLI İZLE || Kardeşlerim 76. yeni bölüm kesintisiz, TEK PARÇA, FULL HD atv canlı yayın

Sarp'ın yaralanması, Ahmet ve Ömer cephesinde önemli gelişmeler yaşanmasına neden olurken, Akif de Ayla'nın aldığı ses kaydını imha etmek için çabalar. Asiye ve Doruk tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken; Orhan, Eren ailesini çok sevindirecek sürpriz bir karar alır.