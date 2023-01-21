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    • 21.01.2023 18:20
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    • 21.01.2023 18:20
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    Kardeşlerim 76. bölüm ATV - CANLI İZLE || Kardeşlerim 76. yeni bölüm kesintisiz, TEK PARÇA, FULL HD atv canlı yayın

    Kardeşlerim dizisi, 76. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Kardeşlerim dizisi, geçen hafta yepyeni maceralarla takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Kardeşlerim dizisinin 76. ve 21 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak bölümü merak ediliyor. İşte Kardeşlerim 76. bölüm...

    takvim.com.tr
    Kardeşlerim 76. bölüm ATV - CANLI İZLE

    Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

    KARDEŞLERİM 76. BÖLÜM CANLI İZLE

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    KARDEŞLERİM 76. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "Biz çok güzel çiçek açardık ama yanlış toprağa ekildik…"

    Sarp'ın yaralanması, Ahmet ve Ömer cephesinde önemli gelişmeler yaşanmasına neden olurken, Akif de Ayla'nın aldığı ses kaydını imha etmek için çabalar. Asiye ve Doruk tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken; Orhan, Eren ailesini çok sevindirecek sürpriz bir karar alır.

        Nebahat, Doruk'u Asiye'den uzaklaştırmak için farklı yollar denemeye devam ederken, Ömer'le kardeşlik bağı gün geçtikçe daha da güçlenen Yasmin'in Asiye'ye karşı yaptığı hamle hiç beklenmedik bir sonuca sebep olur.

        KARDEŞLERİM OYUNCULARI

        Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Ecem Sena Bayır (Afra), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).
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        Haberler Televizyon Kardeşlerim 76. bölüm ATV - CANLI İZLE || Kardeşlerim 76. yeni bölüm kesintisiz, TEK PARÇA, FULL HD atv canlı yayın
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