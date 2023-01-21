Kardeşlerim 76. bölüm ATV - CANLI İZLE || Kardeşlerim 76. yeni bölüm kesintisiz, TEK PARÇA, FULL HD atv canlı yayın

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.
KARDEŞLERİM 76. BÖLÜM CANLI İZLE
KARDEŞLERİM 76. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Biz çok güzel çiçek açardık ama yanlış toprağa ekildik…"
Sarp'ın yaralanması, Ahmet ve Ömer cephesinde önemli gelişmeler yaşanmasına neden olurken, Akif de Ayla'nın aldığı ses kaydını imha etmek için çabalar. Asiye ve Doruk tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken; Orhan, Eren ailesini çok sevindirecek sürpriz bir karar alır.