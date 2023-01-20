Survivor bu akşam var mı, yok mu? 20 Ocak 2023 Cuma TV8 yayın akışı! Survior yayından kaldırıldı mı?

İzleyiciler yarışmacıların mücadelesini kaçırmak istemiyor. Her akşam gününü Survivor ile renklendiren izleyeciler bu akşam için arayışa geçiyor.
SURVİVOR BUGÜN VAR MI?
Survivor'da nefes kesen mücadele 21 Ocak Cumartesi günü devam edecek. Yarışmanın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Kanal tarafından açıklanan yayın akışı bilgisine göre bu akşam saat 19.15'de TV8 ekranlarında yerli sinema filmi Recep İvedik 6 yayınlanacak. Hemen ardından ise sevilen dizi Sıfırıncı Gün'ün kolaj bölümü ekranlarda olacak.
SURVİVOR HANGİ GÜNLER?
Survivor 2023 sezonu Pazartesi, salı, cumartesi ve pazar günleri ekrana geliyor.