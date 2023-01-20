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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 20.01.2023 20:55
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    • 20.01.2023 20:55
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    Survivor bu akşam var mı, yok mu? 20 Ocak 2023 Cuma TV8 yayın akışı! Survior yayından kaldırıldı mı?

    Bu yıl ünlüler, gönüllüler ve fenomenler formatıyla izleyicisi ile buluşan Survivor yarışması ilgiyle takip ediliyor. Yarışmanın izleyicileri, 20 Ocak Cuma akşamı TV8 yayın akışında Survivor'ın olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Bu akşam Survivor var mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Survivor bu akşam var mı, yok mu?

    İzleyiciler yarışmacıların mücadelesini kaçırmak istemiyor. Her akşam gününü Survivor ile renklendiren izleyeciler bu akşam için arayışa geçiyor.

    SURVİVOR BUGÜN VAR MI?

    Survivor'da nefes kesen mücadele 21 Ocak Cumartesi günü devam edecek. Yarışmanın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Kanal tarafından açıklanan yayın akışı bilgisine göre bu akşam saat 19.15'de TV8 ekranlarında yerli sinema filmi Recep İvedik 6 yayınlanacak. Hemen ardından ise sevilen dizi Sıfırıncı Gün'ün kolaj bölümü ekranlarda olacak.

    SURVİVOR HANGİ GÜNLER?

    Survivor 2023 sezonu Pazartesi, salı, cumartesi ve pazar günleri ekrana geliyor.

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Canım Annem

        07:15 8'de Sağlık

        08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı

        11:15 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

        12:45 Canım Annem / Yeni Bölüm

        13:45 Survivor Panorama / Canlı

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        19:15 Oynat Bakalım

        20:00 Yerli Sinema / Recep İvedik 6

        22:15 Sıfırıncı Gün / Kolaj

        01:30 Tuzak

        03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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        Haberler Televizyon Survivor bu akşam var mı, yok mu? 20 Ocak 2023 Cuma TV8 yayın akışı! Survior yayından kaldırıldı mı?
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