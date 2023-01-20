Survivor bu akşam var mı, yok mu? 20 Ocak 2023 Cuma TV8 yayın akışı! Survior yayından kaldırıldı mı?

SURVİVOR BUGÜN VAR MI?

Survivor'da nefes kesen mücadele 21 Ocak Cumartesi günü devam edecek. Yarışmanın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Kanal tarafından açıklanan yayın akışı bilgisine göre bu akşam saat 19.15'de TV8 ekranlarında yerli sinema filmi Recep İvedik 6 yayınlanacak. Hemen ardından ise sevilen dizi Sıfırıncı Gün'ün kolaj bölümü ekranlarda olacak.