Ateş Kuşları’na damga vuran sahne: Barbaros, Gülayşe’nin gerçek kimliğinin peşinde!

Gülayşe daha önce kimseyle yemeğe çıkmadığını, bu yüzden ablasının ve abilerinin izin vermeyeceğini söylemesi üzerine Barbaros "Kamyonetin Ejderya'yı hacılarken sizinkilere sormamışsın, benle çıkarken de sormazsın. Gizlice kaçırırım seni, olmaz mı?" diyerek Gülayşe'yi yemeğe çıkmak konusunda ikna etti.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın ikinci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.