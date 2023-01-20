Ateş Kuşları’na damga vuran sahne: Barbaros, Gülayşe’nin gerçek kimliğinin peşinde!

'Ateş Kuşları'nın ikinci bölümünde, Komiser Barbaros, Gülayşe'nin 23 yıl önce kaybolan Nizam Eyüboğlu'nun kayıp kızı Lara olduğundan şüphelenmesi üzerine Gülayşe'yi takibe aldı.
'Ateş Kuşları Mola Yeri' için Zümrüt'ün kirasını ödeyebilmek için kendisine hediye edilen telefonu satmaya çalışan Gülayşe'yi gören Barbaros, onunla karşılaşmış gibi yaptı. Barbaros, Gülayşe'nin saçına yapıştırdığı sakızı bahane ederek DNA testi için saç örneği aldı.
Barbaros evine dönmek isteyen ancak, kamyonetini çalıştıramayan Gülayşe'ye "Kamyoneti çalıştırırım ama bedavaya yapmam. Yemeğe çıkarken arayacağım" diyerek numarasını kaydetti.