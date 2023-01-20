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    • Televizyon
    • 20.01.2023 19:48
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    • 20.01.2023 19:48
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    Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE || Kızılcık Şerbeti 13. bölüm TEK PARÇA, FULL HD Show TV, Youtube CANLI İZLE!

    Kızılcık Şerbeti dizisi 13. bölümüyle ekranlara geliyor. Diziyi canlı izlemek isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşt eKızılcık Şerbeti 13. bölüm canlı yayını...

    takvim.com.tr
    Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE

    Kızılcık Şerbeti dizisinin 13. bölümü için izleyiciler arama motorlarına yöneldi. Kızılcık Şerbeti 13. bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor.

    KIZILCIK ŞERBETİ 13. BÖLÜM İZLE

    Diziyi Show TV internet adresi üzerinden izleyebilirsiniz.

    KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Doğa'nın, Fatih'i terk ederek annesinin yanına dönmesi her iki ailede de büyük çalkantılara neden olacaktır. Pembe ve Abdullah bu terk edişi önceleri geçici olarak düşünüp çok dert etmeseler de zaman geçip bir barışma olmayınca duruma el atmak gereği duyarlar. Ancak onların çabaları da pek etkili olmayacaktır. Doğa üzgün ama kararlıdır.

        Alev'in kaza geçiren çocuğun kardeşlerini sünnet ettirmesi olayına dahil olan Abdullah yine farkını ortaya koyacak, yaklaşımı Alev'i her zamanki gibi etkileyecektir.

        Nursema ve Umut arasındaki yanlış anlaşmadan kaynaklanan sorunlar Alev'in yardımıyla çözülecektir.

        Nilay ve Mustafa'nın tekne almak için giriştiği olayları duyan Abdullah çok sinirlenecek, baba oğul arası hiç olmadığı kadar açılacak, Mustafa hayatında ilk kez babasına tavır alacaktır.

        Kıvılcım'ın kendinden iyice uzaklaştığını gören Ömer onunla bir araya gelmenin yolunu bulacak ve Kıvılcım'a hayatının sırrını söyleyecektir.
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