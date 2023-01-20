Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE || Kızılcık Şerbeti 13. bölüm TEK PARÇA, FULL HD Show TV, Youtube CANLI İZLE!

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doğa'nın, Fatih'i terk ederek annesinin yanına dönmesi her iki ailede de büyük çalkantılara neden olacaktır. Pembe ve Abdullah bu terk edişi önceleri geçici olarak düşünüp çok dert etmeseler de zaman geçip bir barışma olmayınca duruma el atmak gereği duyarlar. Ancak onların çabaları da pek etkili olmayacaktır. Doğa üzgün ama kararlıdır.