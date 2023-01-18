Kuruluş Osman'da nefesler tutuldu: Moğol Komutan Nayman’ın vergi ve diyet isteğine Osman Bey işte böyle cevap verdi!

Kuruluş Osman'ın 113. Bölümünde; İsmihan Sultan, Moğol Komutanı Nayman'ın taleplerini görüşmek üzere Türk Beylerini Söğüt Han'da topladı.
Moğol Komutan Nayman'ın Türk Beylerinden asiliklerinin karşılığı olarak vergileri üç katına çıkarılması talebi karşısında İsmihan Sultan ve diğer Türk Beyleri Osman Bey'e tepki göstererek Samagar'ı öldürdüğü için bütün bu olanlardan onu mesul tuttular.
Türk Beyleri; Nayman'ın, Samagar'ın kellesine karşılık istediği diyeti Osman Bey'in ödemesi gerektiğini ifade ettiler.
İsmihan Sultan, Beyler arasındaki anlaşmazlık karşısında Osman Bey'i destekler gibi görünüp birlik olmayı önerdi.