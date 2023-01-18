Kuruluş Osman'da nefesler tutuldu: Moğol Komutan Nayman’ın vergi ve diyet isteğine Osman Bey işte böyle cevap verdi!

Moğol Elçisi, Komutan Nayman'ın Türk beyliklerinin asilikleri karşısında vergileri üç katına çıkardığı ve Samagar'ın diyeti olarak Osman Bey'in kellesini istemesi üzerine Osman Bey ise "Ne ben, ne de zalimce istediğiniz vergiler! Benden alacağınız tek şey, ölümdür!" diyerek çektiği kılıçla tek hamlede elçinin cezasını kesti.