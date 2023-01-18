Kuruluş Osman 114. bölüm fragmanı yayınlandı: “Benim yurdumda ateş varken hiç kimse konağında rahatlıkla oturamayacak”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman 114. bölüm fragmanı yayınlandı. Osman Bey'in "Benim yurdumda ateş varken hiç kimse konağında rahatlıkla oturamayacak" şeklindeki sözleri heyecanı arttırdı.

KURULUŞ OSMAN'A DAMGA VURAN SAHNE!

'Kuruluş Osman'ın büyük ilgiyle izlenen 113. Bölümünde Moğol Komutan Nayman'ın, İsmihan Sultan ve diğer Türk Beylerinden asiliklerinin karşılığı olarak vergileri üç katına çıkarılması ve Samagar'ın diyeti olarak da Osman Bey'in öldürülmesi isteğine Osman Bey, elçinin kellesini vurarak cevap verdi.