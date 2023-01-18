Kuruluş Osman’da dikkat çeken sahne: Şeyh Edebalı’dan Osman Bey ve Turgut Bey’e dostluk ve kardeşlik nasihati!

Şeyh Edebalı'nın bu sorularına Osman Bey ve Turgut Bey'in yanıt vermemesi üzerine "Ben" demeden önce "Sen" demeyi, kendi nefsinden önce dostunu düşünmek gerektiğini söyleyen Edebalı, "Oysaki dostlukta haklı haksız ne gezer. Karşı tarafta bir kusur görsen bunu evvel kendinden bilirsin. Dost, dosta aynadır. Dost, dosta sadıktır. Kibir, mümine yaraşmaz. Hele ki kardeşine karşı kibir… O ataştan gömlektir" diyerek Osman Bey ve Turgut Bey'in gönülden de barışmalarını istedi.