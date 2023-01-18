Kuruluş Osman’da dikkat çeken sahne: Şeyh Edebalı’dan Osman Bey ve Turgut Bey’e dostluk ve kardeşlik nasihati!

'Kuruluş Osman'ın 113. Bölümünde Şeyh Edebalı; Osman Bey'i ve Turgut Bey'i dergâha davet ederek dostluk nasihati verdi. Şeyh Edebalı, "Dostların hasbihali mühimdir. Yakınlığı arttırır. İstedim ki yakınlığımız artsın. Zira şeytan boşluk kabul etmez. En ufak bir yer bulunca sızar" şeklindeki sözlerine Osman Bey ve Turgut Bey aralarındaki kırgınlığın son bulduğunu, yollarının ayrı olmadığını söyleyerek cevap verdiler.
Şeyh Edebalı'nın "Dil konuşur… Biz duyarız. Amma bir de pek kimsenin duymadığı vardır. Gönül dili… O da aynı mı der? Hakikaten gayrı şeytana aman vermez mi bu kardeşlik?" diyerek Turgut Bey'e Öktem Bey'in İsmihan Sultan'la birlik olmasının, onu rahatsız edip etmediğini sordu.
Edebalı, Osman Bey'e de İsmihan Sultan'ın düşmanlığı ortaya çıktığında kendini haklı görüp görmediğini sordu.