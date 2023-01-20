Alsancak dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? TRT 1'in yeni dizisi Alsancak nerede çekiliyor, hikayesi nasıl?

TRT'nin yeni dizisi Alsancak 1. bölümüyle bu akşam izleyicinin beğenisine sunulacak. Yönetmeliğini Muzaffer Can Emre'nin yaptığı dizinin senaryosunu ise Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan birlikte kaleme alıyor. Peki Alsancak dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? TRT 1'in yeni dizisi Alsancak nerede çekiliyor?
ALSANCAK DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Başrollerini Gülsim Ali İlhan ve Uğur Güneş'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosu şöyle;
Uğur Güneş - Hakan
Gülsim Ali - NADIA IVANOV
İdris Nebi Taşkan - Deniz Piyade Teğmen Aras Güneri
Ömer Faruk Aran - Piyade Astsubay Üstçavuş Bora Cansız
Ahmet Olgun Sünear - Piyade Uzman Çavuş Selçuk Türker
Emre Dinler - Piyade Yüzbaşı Cengiz Uslu
Tezhan Tezcan - Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Koca
Çağlar Sayın - Piyade Astsubay Üstçavuş Hüseyin Kümüş
Fatih Gühan - Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Süleyman Özer
Rıdvan Aybars Düzey - Deniz Piyade Yüzbaşı Selim Atakan