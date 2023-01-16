Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 17.01.2023 01:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.01.2023 01:46
    ABONE OL

    Bir Küçük Gün Işığı 20. bölüm fragmanı yayınlandı: “O evde herkes bir şey saklıyor”

    Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu’nun yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıktı. İzleyicileri ekran başına kilitleyen bölümün ardından yeni fragman da yayınlandı. Bir Küçük Gün Işığı 20. bölüm fragmanına “O evde herkes bir şey saklıyor” sözleri damga vurdu. İşte ATV’nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 20. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “O evde herkes bir şey saklıyor”

    ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana "O evde herkes bir şey saklıyor" sözleri damga vurdu.

    ALTAN ERKEKLİ BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI'NDA!
    Pazartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, sevilen dizi "Bir Küçük Gün Işığı"na deneyimli isim Altan Erkekli katıldı.

    Alper'in varlıklı ve akademisyen babası Eşref rolü ile sevilen dizinin kadrosuna giren Altan Erkekli'nin setten ilk kareleri de basınla paylaşıldı. Kendine has üslubu ve renkli karakteri ile dikkat çeken Eşref'in gelişi dizide yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu oldu.

    Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikâyesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" her pazartesi atv'de.

    Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı dizinin senaryosunu Özgür Evren Heptürk kaleme alırken, yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak üstleniyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Altılı Masa’nın küçük ortakları coştu bir kere
    Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı 20. bölüm fragmanı yayınlandı: “O evde herkes bir şey saklıyor”
        SON DAKİKA