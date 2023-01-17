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    • Televizyon
    • 17.01.2023 20:21
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    • 17.01.2023 20:27
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    Yaşanılanlar filmleri aratmadı! Esra Erol’da akılalmaz olay: Kocasını kıskandırmak için arkadaşının nişanlısını ödünç aldı!

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Hasan Tatar, eşi Simge Tatar’ın çocuğunu da alarak Ozan Engin'e kaçtığını belirtti. İlerleyen günlerde ise Hasan Tatar, eşi Simge Tatar’la canlı yayında yüzleşti. Karşılıklı suçlamaların yapıldığı yüzleşme sosyal medyanın gündemine otururken Tatar çifti bugün bir kez daha karşı karşıya geldi. Ozan Engin de canlı yayına telefonla bağlanarak hakkındaki iddialara yanıt verdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kocasını kıskandırmak için arkadaşının nişanlısını ödünç aldı!

    Sosyal medya üzerinden farklı kişilerle görüşen eşinin evi terk ettiğini dile getiren 37 yaşındaki Hasan Tatar, çareyi Esra Erol'da programına katılmakta buldu. Eşi Simge Tatar'ın çocuğunu da alarak Ozan Engin'e kaçtığını öne süren Hasan Tatar, evliliğini kurtarmak için şehir değiştirmeyi dahi göze aldığını söyledi.

    Simge Tatar'ın sosyal medyada çok fazla vakit geçirdiğini ifade eden Hasan Tatar, "Karım Simge bir tas çorba bile yapmazdı. Evimiz çöplük gibiydi. Çocuk, yerden pislik alıp yiyordu açlıktan" sözlerini kullandı. Simge Tatar'ın ailesini de kızlarına destek olmakla suçlayan Hasan Tatar, eşine hiçbir zaman şiddet uygulamadığını belirtti.

    Eşinin 30 Nisan 2022'de evi terk ettiğini dile getiren Hasan Tatar, "29 Nisan'da karımı ve çocuğumu yemeğe götürdüm. Hiçbir sorunumuz yoktu. Sabah, çocuğu ve eşyaları da alarak evi terk etti" dedi.

        "OZAN ENGİN BENİM AĞABEYİM"
        Ozan Engin'le kaçtığı öne sürülen Simge Tatar'ın sosyal medya görüntüleri de izleyenleri şoke etti. Esra Erol'da yayınına bağlanan Sime Tatar, "Ozan benim çok sevdiğim bir ağabeyim" diye konuştu. Hasan Tatar ise "Eşim, Ozan Engin'le nişanlandı" iddiasında bulundu.

        2023 yılına birlikte giren Simge ile Ozan'ın görüntüleri ise kafaları karıştırdı. Yılbaşı gecesi de dahil olmak üzere çekilen onlarca fotoğrafı 'kıskandırmak amaçlı' olarak nitelendiren Simge Tatar, "Eğer kötü bir ortamda yaşatsam mahkeme çocuğu bana vermezdi. Hasan'ı kıskandırmak için Ozan'la çekilen fotoğraflarımı gönderdim" ifadelerini kullandı.

        CANLI YAYINDA YÜZLEŞME!
        Tatar çifti, takip eden günlerde Esra Erol'da canlı yayınında yüzleşti. Karşılıklı suçlamaların yapıldığı yüzleşme, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

            OZAN ENGİN İDDİALARA YANIT VERDİ
            Bugünkü yayında bir kez daha karşı karşıya gelen Tatar çifti, zaman zaman sinirlerine hakim olamadı. Tansiyonun yükseldiği canlı yayına Ozan Engin de telefonla bağlandı.

            Engin, "Simge ile nişanlı değilim. Ben zaten başkasıyla nişanlıyım, hatta nişanlım" yanımda dedi.

            Simge Tatar ile olan fotoğrafları hakkında da konuşan Ozan Engin, "Kocasını kıskandırmak için nişanlımın yanında Simge'yle fotoğraf çektirdik" ifadelerini kullandı.
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