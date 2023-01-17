Yaşanılanlar filmleri aratmadı! Esra Erol’da akılalmaz olay: Kocasını kıskandırmak için arkadaşının nişanlısını ödünç aldı!

2023 yılına birlikte giren Simge ile Ozan'ın görüntüleri ise kafaları karıştırdı. Yılbaşı gecesi de dahil olmak üzere çekilen onlarca fotoğrafı 'kıskandırmak amaçlı' olarak nitelendiren Simge Tatar, "Eğer kötü bir ortamda yaşatsam mahkeme çocuğu bana vermezdi. Hasan'ı kıskandırmak için Ozan'la çekilen fotoğraflarımı gönderdim" ifadelerini kullandı.