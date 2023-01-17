Yaşanılanlar filmleri aratmadı! Esra Erol’da akılalmaz olay: Kocasını kıskandırmak için arkadaşının nişanlısını ödünç aldı!

Sosyal medya üzerinden farklı kişilerle görüşen eşinin evi terk ettiğini dile getiren 37 yaşındaki Hasan Tatar, çareyi Esra Erol'da programına katılmakta buldu. Eşi Simge Tatar'ın çocuğunu da alarak Ozan Engin'e kaçtığını öne süren Hasan Tatar, evliliğini kurtarmak için şehir değiştirmeyi dahi göze aldığını söyledi.
Simge Tatar'ın sosyal medyada çok fazla vakit geçirdiğini ifade eden Hasan Tatar, "Karım Simge bir tas çorba bile yapmazdı. Evimiz çöplük gibiydi. Çocuk, yerden pislik alıp yiyordu açlıktan" sözlerini kullandı. Simge Tatar'ın ailesini de kızlarına destek olmakla suçlayan Hasan Tatar, eşine hiçbir zaman şiddet uygulamadığını belirtti.
Eşinin 30 Nisan 2022'de evi terk ettiğini dile getiren Hasan Tatar, "29 Nisan'da karımı ve çocuğumu yemeğe götürdüm. Hiçbir sorunumuz yoktu. Sabah, çocuğu ve eşyaları da alarak evi terk etti" dedi.