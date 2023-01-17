2023 Survivor 2. eleme adayı kim, hangi takımdan oldu? Ünlüler mi, Gönüllüler mi? Survivor dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?

SURVİVOR İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ünlüler ve Gönüllüler, pazartesi akşamı ikinci dokunulmazlık oyunu parkuruna çıktı. Dokunulmazlığın yanı sıra kazanana ayrıca ödül olarak yumurta da veriliyor. Zorlu oyunda kadınlar ilk olarak oyun alanına çıktı ve ardından erkekler mücadelesi gerçekleşti.

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımından Barış Telli büyük bir kaza atlattı. Bir engelden geçerken başı üzerine düştüğü görülen Telli'nin sağlığı açısından ise ciddi bir durum bulunmuyor. Barış Telli oyun sonunda, zaman kaybetmemek adına farklı bir hamle düşündüğünü ancak dengesini sağlayamadığından yüzünü yere sürttüğünü ifade etti.