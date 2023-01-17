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    • 17.01.2023 09:18
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    • 17.01.2023 09:18
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    2023 Survivor 2. eleme adayı kim, hangi takımdan oldu? Ünlüler mi, Gönüllüler mi? Survivor dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?

    Survivor 2023 dokunulmazlık oyunu izleyicileri ekrana kilitledi. İzlemeyi kaçıranlar 2. eleme adayının hangi yarışmacı olduğunu merak ediyor. İşte yaşananlar...

    takvim.com.tr
    Survivor dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı 2023?

    Survivor 2023 yarışmasında 2. dokunulmazlık yarışı gerçekleşti. Takımlar yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Fenomen yarışma programı Survivor 2023'te Ünlüler ve Gönüllüler ikinci dokunulmazlık oyununa çıktı. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 2023 Survivor 2. eleme adayı kim oldu? İşte detaylar!

    2023 Survivor heyecanı başladı ve ilk eleme adayları belli oldu. Ünlüler ve Gönüllüler, sezona hızlı bir başlangıç yaptı. Birbirinden başarılı ismin yer aldığı yeni sezon Survivor'da eleme önceside son dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. İlk oyunun kazananı gönüllüler olmuştu. Ünlüler konseyi sonrasında kırmızı ve mavi takım, ikinci dokunulmazlık parkurunda kıyasıya performans sergiledi. İşte, Survivor eleme adayları...

    SURVİVOR İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Ünlüler ve Gönüllüler, pazartesi akşamı ikinci dokunulmazlık oyunu parkuruna çıktı. Dokunulmazlığın yanı sıra kazanana ayrıca ödül olarak yumurta da veriliyor. Zorlu oyunda kadınlar ilk olarak oyun alanına çıktı ve ardından erkekler mücadelesi gerçekleşti.

    Zaman zaman tansiyonun yükseldiği dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımından Barış Telli büyük bir kaza atlattı. Bir engelden geçerken başı üzerine düştüğü görülen Telli'nin sağlığı açısından ise ciddi bir durum bulunmuyor. Barış Telli oyun sonunda, zaman kaybetmemek adına farklı bir hamle düşündüğünü ancak dengesini sağlayamadığından yüzünü yere sürttüğünü ifade etti.

        İlk oyunu kaybeden ve bir ismi eleme potasına gönderen Ünlüler takımı, ikinci dokunulmazlıkta da geride kaldı. Gönüllüler peş peşe sayılarla zafere ilerledi ve kadınlar mücadelesini kazandı. Erkekler yarışında da Ünlüler ve Erkekler arasında önemli bir fark oldu. Berdan Mardini'ye karşı Chaby'nin son sayısı ile ikinci dokunulmazlık da Gönüllüler takımının oldu.

        SURVİVOR ELEME ADAYLARI

        Survivor 2023'ün ilk eleme adayı, kaybeden Ünlüler takımından çıktı. İlk gitme adayı ise Seçkin Piriler oldu. Pazartesi akşamı ikinci kez Ünlüler takımının ada konseyi oldu ve en çok ismi çıkan Berdan Mardini ikinci olarak eleme potasına girdi.

        Cansu ünlüler takımında kadınlarda performans birincisi oldu, erkeklerde de Barış seçildi. Performans birincileri de potaya birer isim dahil etti. Cansu, Ümit Erdim'i üçüncü aday olarak söylerken Barış Telli ise dördüncü eleme adayı seçti ve Kürşat'ın ismini verdi.
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        Haberler Televizyon 2023 Survivor 2. eleme adayı kim, hangi takımdan oldu? Ünlüler mi, Gönüllüler mi? Survivor dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?
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