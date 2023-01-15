Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 15.01.2023 18:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.01.2023 18:04
    ABONE OL

    Süsen gerçekleri itiraf edecek mi? Kardeşlerim 76. bölüm fragmanı yayınlandı: "Cesaretini topla söyle bana, ne saklıyorsun benden?"

    ATV ekranlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim’in merakla beklenen 76. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanı doruklara çıkaran yeni bölüm fragmanına Ömer’in "Cesaretini topla söyle bana, ne saklıyorsun benden?" sözleri damga vurdu. Süsen’in vereceği cevap merak konusu olurken yeni bölüm fragmanı sosyal medyada büyük ses getirdi. İşte Kardeşlerim 76. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    Cesaretini topla söyle bana, ne saklıyorsun benden?

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen 76. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana "Cesaretini topla söyle bana, ne saklıyorsun benden?" sözleri damga vurdu.

    ÖMER'İ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞAN SARP, KENDİ DÜŞÜP BİLİNCİNİ KAYBETTİ!
    Leyla'nın ölümü ile yıkılan Tolga'yı teselli etmek arkadaşları Oğulcan, Doruk ve Ömer harekete geçerler. Ömer ile Süsen'in arası ile hala soğuktur. Süsen'in Sarp'a gitmesinin sebebi öğrenene kadar Ömer, onunla konuşmayı reddeder.

    Gönül, Orhan ile ayrılığından Şengül'ü sorumlu tutar ve ondan intikam almak için harekete geçer. Ekmek teknesi minibüsü kaçırıp uçurumdan atar. Doruk Asiye'ye işinde yardım eder. Ahmet ise hem Ömer'i nüfusuna almak hem de onlara uygun bir ev vermek ister.

    Bu durum Şevval ile Sarp'ı Ömer'e karşı iyice kışkırtır. Ayla, Nebahat ile Akif'e kumpas kurar. Suzan'a dinlemesi için Nebahat'in Akif ile yaşadıkları gizli kaçamağın itirafını ses kaydı olarak alır. Doruk ve Asiye ise her şeyden habersiz çalışırken kaçak mal taşımaktan suçüstü yakalanırlar.

        Ömer ile resmen kardeş olan Sarp ise onu kandırır. Birlikte Ömer'in yeni motosikletine binerler ve Sarp, Ömer'in gözlerini kapatarak kaza yapmasına çalışır.

        Zar zor duran Ömer motosikletini kenara çeker ve tartışma iyice alev alır. Aralarındaki itiş kakışta Sarp düşer ve başını fena çarpar. Kafasından kan gelen Sarp'ın bilinci de kapalıdır.

        Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, Cumartesi akşamları saat 20.00'de atv'de!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        FETÖ destekçisi Rubin’den karalama kampanyası
        Haberler Televizyon Süsen gerçekleri itiraf edecek mi? Kardeşlerim 76. bölüm fragmanı yayınlandı: "Cesaretini topla söyle bana, ne saklıyorsun benden?"
            SON DAKİKA