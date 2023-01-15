Süsen gerçekleri itiraf edecek mi? Kardeşlerim 76. bölüm fragmanı yayınlandı: "Cesaretini topla söyle bana, ne saklıyorsun benden?"

Bu durum Şevval ile Sarp'ı Ömer'e karşı iyice kışkırtır. Ayla, Nebahat ile Akif'e kumpas kurar. Suzan'a dinlemesi için Nebahat'in Akif ile yaşadıkları gizli kaçamağın itirafını ses kaydı olarak alır. Doruk ve Asiye ise her şeyden habersiz çalışırken kaçak mal taşımaktan suçüstü yakalanırlar.