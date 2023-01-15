Süsen gerçekleri itiraf edecek mi? Kardeşlerim 76. bölüm fragmanı yayınlandı: "Cesaretini topla söyle bana, ne saklıyorsun benden?"

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen 76. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana "Cesaretini topla söyle bana, ne saklıyorsun benden?" sözleri damga vurdu.
ÖMER'İ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞAN SARP, KENDİ DÜŞÜP BİLİNCİNİ KAYBETTİ!
Leyla'nın ölümü ile yıkılan Tolga'yı teselli etmek arkadaşları Oğulcan, Doruk ve Ömer harekete geçerler. Ömer ile Süsen'in arası ile hala soğuktur. Süsen'in Sarp'a gitmesinin sebebi öğrenene kadar Ömer, onunla konuşmayı reddeder.
Gönül, Orhan ile ayrılığından Şengül'ü sorumlu tutar ve ondan intikam almak için harekete geçer. Ekmek teknesi minibüsü kaçırıp uçurumdan atar. Doruk Asiye'ye işinde yardım eder. Ahmet ise hem Ömer'i nüfusuna almak hem de onlara uygun bir ev vermek ister.
Bu durum Şevval ile Sarp'ı Ömer'e karşı iyice kışkırtır. Ayla, Nebahat ile Akif'e kumpas kurar. Suzan'a dinlemesi için Nebahat'in Akif ile yaşadıkları gizli kaçamağın itirafını ses kaydı olarak alır. Doruk ve Asiye ise her şeyden habersiz çalışırken kaçak mal taşımaktan suçüstü yakalanırlar.