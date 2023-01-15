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    • 15.01.2023 23:09
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    • 15.01.2023 23:09
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    Aldatmak 17. bölüm fragmanı yayınlandı: “Düşmanlığın da bir sınırı var”

    Başrollerini Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu ve Ercan Kesal’ın paylaştığı Aldatmak 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmana mahkeme sahnesi damga vururken “Düşmanlığın da bir sınırı var” sözleri dikkat çekti. İşte ATV’nin sevilen dizisi Aldatmak 17. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Düşmanlığın da bir sınırı var”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak'ın merakla beklenen 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana "Düşmanlığın da bir sınırı var" sözleri damga vurdu.

    16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Öykü'nün zehirlenmesiyle herkes apar topar hastaneye gitti. Yeşim ise kızına bir türlü ulaşamayınca hemen İstanbul'a döndü. Eve geldiğinde kızını bulamayan Yeşim soluğu karakolda aldı.

    Kamera görüntülerinde Ümit'in Öykü'yü aldığını gören Yeşim, polislerle birlikte Güzide'nin evinin yolunu tuttu. Yeşim'in Ümit'ten şikayetçi olmasıyla Ümit geceyi karakolda geçirmek zorunda kaldı. Yeşim eline geçen bu fırsatı sonunda kadar değerlendirmeye niyetliydi.

    Diğer yanda Öykü konusunda Behram'ın Oylum'a yardım etmesi Tolga'nın hiç hoşuna gitmedi. Tolga'nın Behram'ın karşısına dikilmesiyle ikili arasında savaş bayrakları çekildi.

        Burcu cinayetinin perde arkasındaki delillerine ulaşan Oltan görüntüleri Tolga'ya verdi. Oylum ve Tolga ellerine geçen bu kozu Yeşim'e karşı kullanarak Ümit'in serbest kalmasını sağladı.

        Fakat Tarık yaşananları öğrenince bu beladan kurtulmanın hiç kolay olmayacağı anlaşıldı. Ümit'i hapse attırmak için elinden geleni ardına koymayan Tarık, mahkemede Yeşim'in verdiği ifadeyle büyük bir şok yaşadı.

        Oylum'u kaybetmek istemeyen Tolga ise Oltan'dan aldığı tavsiye ile Oylum'a büyük bir sürpriz yaptı. Tolga'nın evlenme teklifi karşısında çok mutlu olan Oylum, Tolga'nın teklifini kabul etti.
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