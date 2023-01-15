Aldatmak 17. bölüm fragmanı yayınlandı: “Düşmanlığın da bir sınırı var”

ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak'ın merakla beklenen 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana "Düşmanlığın da bir sınırı var" sözleri damga vurdu.
16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Öykü'nün zehirlenmesiyle herkes apar topar hastaneye gitti. Yeşim ise kızına bir türlü ulaşamayınca hemen İstanbul'a döndü. Eve geldiğinde kızını bulamayan Yeşim soluğu karakolda aldı.
Kamera görüntülerinde Ümit'in Öykü'yü aldığını gören Yeşim, polislerle birlikte Güzide'nin evinin yolunu tuttu. Yeşim'in Ümit'ten şikayetçi olmasıyla Ümit geceyi karakolda geçirmek zorunda kaldı. Yeşim eline geçen bu fırsatı sonunda kadar değerlendirmeye niyetliydi.
Diğer yanda Öykü konusunda Behram'ın Oylum'a yardım etmesi Tolga'nın hiç hoşuna gitmedi. Tolga'nın Behram'ın karşısına dikilmesiyle ikili arasında savaş bayrakları çekildi.