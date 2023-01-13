Ateş Kuşları nefes kesti! Ali konuştu, büyük sır perdesi aralandı: Gülayşe bu büyük sırrı öğrenebilecek mi?

Gülayşe'nin, Barbaros'a yakınlık duyması Ali ve Mercan'ı tedirgin etti. Gülayşe'nin, Barbaros ile görüşmemesini istediler. Ali'nin "Bir daha o Barbar denen herifi görmesin. Sokak çocuklarının yanına da gitmesin, buradan çıkmasın. Eğer Çatal bizi bulursa..." sözlerini Mercan, "Gülayşe annesini senin öldürdüğünü öğrenir" diyerek sırlarının ortaya çıkmasının tedirginliğini yaşadı.