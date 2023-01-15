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    • Televizyon
    • 15.01.2023 07:30
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    • 15.01.2023 07:30
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    Şoke eden iddia! Yalı Çapkını Abidin annesi kim? Yalı Çapkını Abidin Defne'nin oğlu mu?

    Yalı Çapkını dizisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sosyal medyada çıkan iddialar ise ortalığı karıştırdı.

    takvim.com.tr
    Yalı Çapkını Abidin annesi kim?

    Yalı Çapkını izleyicilerine şoke eden haber! Diziye katılan Defne karakterinin diziye dahil olmasıyla birlikte diziseverler tarafından ortaya atılan iddialar izleyicilerin kafasını karıştırdı. Özellikle Defne'nin oğlunun Abidin olduğu iddia ediliyor. İşte detaylar...

    YALI ÇAPKINI ABİDİN DEFNE'NİN OĞLU MU?

    Konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Sosyal medyada dizi yorumcuları tarafından paylaşılan iddiaya göre Abidin'in Defne ve Orhan Korhan'ın çocuğu olduğu belirtiliyor.

    YALI ÇAPKINI ABİDİN ANNESİ KİM?

    Abidin, Ferit'in koruması ve şoförüdür. Fakat aralarında daha çok abi – kardeş ilişkisi vardır. Babası o daha çocukken ölmüş, annesi yeniden evlenmiştir. Üvey babasının onu istememesi neticesinde çocuk yaşta okulu terk edip İstanbul'a gelmiştir ve çoğu tekin olmayan pek çok işte çalışmıştır.

        Yıllar geçip büyüdükten sonra, bir gece şans eseri Orhan'ın hayatını kurtarır ve o gün bu gündür yalıda çalışır. Annesi ile ilişkisi sebebiyle kadınlara karşı güvensizdir.

        ERSİN ARICI KİMDİR?

        Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 1991, Şanlıurfa doğumlu. Lisans mezunu. İstanbul'da ikamet ediyor.

        Ersin Arıcı, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2015 yılından itibaren yana Tabula Rosa, İnsanlık Suçu, Keşke Hiç Büyümeseydik, Avlu, Kağıttan Hayatlar, Yakamoz S-245, Gidenler, Yalı Çapkını gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
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