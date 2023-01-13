Ateş Kuşları 2. bölüm fragmanı yayınlandı! "Bu dünyada herkes var biz yokuz."

ATV'nin büyük ses getiren yeni dizisi Ateş Kuşları'nın 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmana "Bu dünyada herkes var biz yokuz." sözleri damga vurdu.
GÜLAYŞE'Yİ 'KÖKSÜZLER' SAHİPLENDİ
Sezonun merakla beklenen yeni dizisi 'Ateş Kuşları', atv ekranındaki ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. Ateş Kuşları'nın heyecanla takip edilen birinci bölümünde, gizemli bir kişi tarafından çöp kutusuna bırakılan bebek Gülayşe'yi, kendilerine 'Köksüzler' adını veren beş sokak çocuğu sahiplendi.
'Ateş Kuşları'nın ilk bölümünde, 23 yıl önce gizemli bir kişi tarafından çöpe bırakılan bebeği, birbirlerine kan bağıyla değil can bağıyla bağlı olan, yaşları 6 ila13 arasında değişen beş sokak çocuğu; Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit ve Kara buldu.
Köksüzler'in ablası Mercan'ın isteği üzerine bebeği sahiplendiler. Mercan'ın "İsmi ne olsun? Gülayşe olsun mu? Annem Ayşe'ydi ya, hiç gülmedi ya… Bu Gülayşe olsun; gülsün" diyerek sahiplendikleri bebeğin isminin Gülayşe olmasına karar verdiler.