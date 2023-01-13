Ateş Kuşları 2. bölüm fragmanı yayınlandı! "Bu dünyada herkes var biz yokuz."

ATV'nin büyük ses getiren yeni dizisi Ateş Kuşları'nın 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmana "Bu dünyada herkes var biz yokuz." sözleri damga vurdu.

GÜLAYŞE'Yİ 'KÖKSÜZLER' SAHİPLENDİ

Sezonun merakla beklenen yeni dizisi 'Ateş Kuşları', atv ekranındaki ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. Ateş Kuşları'nın heyecanla takip edilen birinci bölümünde, gizemli bir kişi tarafından çöp kutusuna bırakılan bebek Gülayşe'yi, kendilerine 'Köksüzler' adını veren beş sokak çocuğu sahiplendi.