Türkiye ‘Ateş Kuşları’nın duygu yüklü sahnelerini konuşuyor! Gülayşe’yi ‘Köksüzler’ sahiplendi

Köksüzler'in ablası Mercan'ın isteği üzerine bebeği sahiplendiler. Mercan'ın "İsmi ne olsun? Gülayşe olsun mu? Annem Ayşe'ydi ya, hiç gülmedi ya… Bu Gülayşe olsun; gülsün" diyerek sahiplendikleri bebeğin isminin Gülayşe olmasına karar verdiler.