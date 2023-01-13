Kızılcık Şerbeti 12. bölüm CANLI İZLE || Kızılcık Şerbeti 12. bölüm kesintisiz, şifresiz, tek parça, FULL HD, Show TV Youtube canlı yayın...

Bu yakınlaşma, kaza geçiren çocuğun ailesine yardım etmek için birlikte hareket edeceklerinden bir süre daha sürecektir. Nursema'nın Umut ile buluşmasına büyük tepki veren Pembe ile Nursema'nın arası çok gergindir. Pembe ikilinin arkadaşlığına bir son vermek için kendince bir çözüm yoluna gider. Nilay'ın tekne sevdası onu ve kocasını zor duruma düşüreceği ufaktan belli olmaya başlar.