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    • Televizyon
    • 13.01.2023 18:23
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    • 13.01.2023 18:23
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    Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Seviyorsun değil mi Fırat'ı?”

    Başrollerinde Seray Kaya ile Berk Oktay’ın yer aldığı, ATV’nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fırat ile Elif’in romantik sahnelerinin dikkat çektiği fragmana “Seviyorsun değil mi Fırat'ı?” sözleri damga vurdu. İşte Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Seviyorsun değil mi Fırat’ı?”

    ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ilgi gören fragmana "Seviyorsun değil mi Fırat'ı?" sözleri damga vurdu.

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Elif, Cemil'i itenin Ümran olduğunu öğrenmiştir. Ancak Ümran'la yüzleştiğinde geçmişin çok farklı bir yüzüyle tanışır ve Ümran'ın sırrını gizlemeye karar verir.

    Ümran da Elif'in bu özverisini karşılıksız bırakmaz. Güneş konusunda onu özgür bırakıp evin içinde daha rahat etmesini sağlamak ister.

    İki kadın arasında ilk kez buzlar erimiş ve dayanışma sağlanmışken Ümran için Cemil hala bir tehdittir. Geleceğini Cemil'in uyanışına ve insafına bırakmak istemez.

        Elif ise Fırat'a karşı haksızlık ettiğini fark eder. Kalbinin sesini dinlemeye karar verir. Geç de olsa çıktıkları balayında Elif gerçekleri fark eder. Artık Cemil'in hayatı, Elif'in, Fırat'ı ikna edebilmesine bağlıdır.

        Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.
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        Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Seviyorsun değil mi Fırat'ı?”
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