Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Seviyorsun değil mi Fırat’ı?”

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ilgi gören fragmana "Seviyorsun değil mi Fırat'ı?" sözleri damga vurdu.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Elif, Cemil'i itenin Ümran olduğunu öğrenmiştir. Ancak Ümran'la yüzleştiğinde geçmişin çok farklı bir yüzüyle tanışır ve Ümran'ın sırrını gizlemeye karar verir.