Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Seviyorsun değil mi Fırat’ı?”

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ilgi gören fragmana "Seviyorsun değil mi Fırat'ı?" sözleri damga vurdu.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Elif, Cemil'i itenin Ümran olduğunu öğrenmiştir. Ancak Ümran'la yüzleştiğinde geçmişin çok farklı bir yüzüyle tanışır ve Ümran'ın sırrını gizlemeye karar verir.
Ümran da Elif'in bu özverisini karşılıksız bırakmaz. Güneş konusunda onu özgür bırakıp evin içinde daha rahat etmesini sağlamak ister.
İki kadın arasında ilk kez buzlar erimiş ve dayanışma sağlanmışken Ümran için Cemil hala bir tehdittir. Geleceğini Cemil'in uyanışına ve insafına bırakmak istemez.