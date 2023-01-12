Ben Bu Cihana Sığmazam 17. bölüm fragmanı yayınlandı: "Söz konusu vatansa affetmek bize düşmez"

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanı doruklara çıkaran fragmana "Söz konusu vatansa affetmek bize düşmez" sözleri damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cezayir, Tatavlalı'nın kan dökmesine rağmen O'na barışçıl bir teklifle gitti. Düşmanlığı bırakmasını isteyen Cezayir sulh sağlamanın yolunu bulmaya çalıştı ve dostlarını toplantıya çağırdı.