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    • Televizyon
    • 13.01.2023 01:45
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    • 13.01.2023 01:48
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 17. bölüm fragmanı yayınlandı: "Söz konusu vatansa affetmek bize düşmez"

    Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan fragmana "Söz konusu vatansa affetmek bize düşmez" sözleri damga vurdu. İşte Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam 17. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    Söz konusu vatansa affetmek bize düşmez

    ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanı doruklara çıkaran fragmana "Söz konusu vatansa affetmek bize düşmez" sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Cezayir, Tatavlalı'nın kan dökmesine rağmen O'na barışçıl bir teklifle gitti. Düşmanlığı bırakmasını isteyen Cezayir sulh sağlamanın yolunu bulmaya çalıştı ve dostlarını toplantıya çağırdı.

    Ancak Tatavlalı, Cezayir'den gelen teklifi kendi lehine çevirmek için bu durumu değerlendirmeye karar verdi.

    Firuze, Leyla'nın abisinin hain olduğunu söyledi. Leyla'nın aklına giren bu şüpheyi Cezayir temizlemeye çalıştı. Fakat Leyla, abisi ve eşini evden kovdu.

        Jean Luc, Firuze'yi hastane odasında yakaladı ve gerçekleri itiraf etmesi için son bir şans verdiğini söyledi. Firuze, Jean Luc'a masumiyetini kanıtlamaya çalışacağını söyledi ve tüm tehlikeleri göze alarak Jean Luc'un evine gitti.

        Cezayir, Firuze'nin yeğeniyle buluşacağını haber alınca hemen yola koyuldu fakat Firuze ve Jean Luc arasında hesap edilemeyen durum oldu. Jean Luc, Firuze'nin halası tarafından vuruldu.
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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 17. bölüm fragmanı yayınlandı: "Söz konusu vatansa affetmek bize düşmez"
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