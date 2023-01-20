Ateş Kuşları konusu ne, oyuncuları kimler? ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları nerede çekiliyor, hikayesi ne?

ATV'nin taze dizisi Ateş Kuşları 2. bölümüyle 20 Ocak 2023 (bugün) Cuma günü yayınlanacak. Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Benal Tairi'nin yaptığı dizinin senaryosunu da Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor. Peki Ateş Kuşları konusu ne, oyuncuları kimler?
ATEŞ KUŞLARI KONUSU NE?
2000 yılına girerken çocukları dilendiren bir adamın elindeki 5 sokak çocuğu: Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit, Kara… Dünyanın tüm kalleşliğine meydan okurcasına kardeş olmayı başarırlar. Tutunacak kökleri olmadığı için birbirlerine tutunup kendilerine köksüzler derler.
ATEŞ KUŞLARI 2. BÖLÜM FRAGMANI | VİDEO
Köksüzlerin kaderi bir gece çöpte bebek bulmaları ile değişir. Mercan çocuk yaşta anne olur köksüzlere. Ali de baba… Kendilerine bakamayan köksüzler bu bebeği çöpten buldukları ile de olsa büyütmeye karar verirler. Ama bu kolay olmayacaktır. Çünkü aynı gece büyük bir günaha gebedir. Köksüzlerin ömür boyu sırtlarında taşıyacakları bu sır en çok da Ali'nin canını yakacaktır. Hem onları dilendiren Çatal hem de o gecenin sırrı peşlerini bırakmayacaktır. Birbirlerine tutunarak hayatta kalan bu sokak çocukları için 23 senelik sır perdesi Gülayşe'nin aşık olması ve Barbaros Komiser'in hayatlarına girmesi ile tekrar açılacaktır…
ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ!
İlayda Alişan: Gülayşe Ateş
Hande Soral: Mercan Ateş
Burak Tozkoparan: Barbaro
Görkem Sevindik: Ali Ateş
Erdem Şanlı: Zıpkın Ateş
Emir Çubukçu: Sabit Ateş
Nizam Namidar: Nizam
Serkan Ercan: Menderes