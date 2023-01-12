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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 12.01.2023 20:30
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    • 12.01.2023 20:31
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    ALDATMAK 16. bölüm canlı izle 📺 || Aldatmak 16. bölüm kesintisiz, şifresiz, FULL HD, tek parça ATV, Youtube CANLI YAYIN linki...

    Aldatmak, 16. bölümüyle seyircileri yine ekran başına kilitleyecek. Bu nedenle diziyi izlemek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Son bölümü oldukça merak edilen dizi hakkında araştırmalar hızlandı. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz gibi oyuncuların yer aldığı yapım büyük beğeni topluyor. İşte Aldatmak 16. bölüm canlı yayını...

    takvim.com.tr
    Aldatmak 16. bölüm canlı izle

    Aldatmak 16. bölüm canlı yayını hakkında araştırmalar hızlandı. İşte AV canlı yayın linki...

    ALDATMAK 16. BÖLÜM CANLI İZLE

    ATV CANLI YAYIN

    ALDATMAK 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Öykü'nün zehirlenmesi üzerine herkes hastaneye gider. Öykü'ye karşı büyük şefkat besleyen Güzide onu dengesiz anne-babasından korumak isterken bir kez daha Tarık ve Yeşim'in öfkesini üstüne çeker ve kendisini polisin karşısında bulur. Behram'ın Öykü konusunda yardımlarına koşmasıyla başta Oylum olmak üzere tüm ailenin takdirini kazanması Tolga'nın kıskançlık duymasına sebep olur.

    Oltan'dan aldığı tavsiye ile Tolga, Oylum'a karşı cesur bir hamle yapar. Aşk hayatında aradığını bir türlü bulamayan Ozan ise, karşılaştığı bir kadından ilk görüşte etkilenir. Ozan'ın aşk konusunda şansı dönecek midir? Burcu cinayetinin perde arkasını ellerindeki delillerle aralayan Oylum ve Tolga ikilisi, Yeşim'e karşı büyük bir koz elde eder. Tarık, Öykü'nün hastanelik olması sayesinde Güzide'ye saldırmak için bir imkan bulur. Yeşim ise cinayet sonrası sanrılarıyla boğuşurken beklenmedik bir cephe alacaktır.

        Diğer yanda Sezai, Güzide ile geçmişindeki yükleri paylaşırken; Oylum, Tolga ile geleceğini öngörmeye çalışır. Kalplerinin sesini dinlemeye çalışan anne kız için mantıkları ne kadar baskın çıkacaktır?

        ALDATMAK OYUNCU KADROSU

        Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel
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        Haberler Televizyon ALDATMAK 16. bölüm canlı izle 📺 || Aldatmak 16. bölüm kesintisiz, şifresiz, FULL HD, tek parça ATV, Youtube CANLI YAYIN linki...
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