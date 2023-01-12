ALDATMAK 16. bölüm canlı izle 📺 || Aldatmak 16. bölüm kesintisiz, şifresiz, FULL HD, tek parça ATV, Youtube CANLI YAYIN linki...

ALDATMAK 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Öykü'nün zehirlenmesi üzerine herkes hastaneye gider. Öykü'ye karşı büyük şefkat besleyen Güzide onu dengesiz anne-babasından korumak isterken bir kez daha Tarık ve Yeşim'in öfkesini üstüne çeker ve kendisini polisin karşısında bulur. Behram'ın Öykü konusunda yardımlarına koşmasıyla başta Oylum olmak üzere tüm ailenin takdirini kazanması Tolga'nın kıskançlık duymasına sebep olur.