ALDATMAK 16. bölüm canlı izle 📺 || Aldatmak 16. bölüm kesintisiz, şifresiz, FULL HD, tek parça ATV, Youtube CANLI YAYIN linki...

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ALDATMAK 16. BÖLÜM CANLI İZLE
ALDATMAK 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Öykü'nün zehirlenmesi üzerine herkes hastaneye gider. Öykü'ye karşı büyük şefkat besleyen Güzide onu dengesiz anne-babasından korumak isterken bir kez daha Tarık ve Yeşim'in öfkesini üstüne çeker ve kendisini polisin karşısında bulur. Behram'ın Öykü konusunda yardımlarına koşmasıyla başta Oylum olmak üzere tüm ailenin takdirini kazanması Tolga'nın kıskançlık duymasına sebep olur.
Oltan'dan aldığı tavsiye ile Tolga, Oylum'a karşı cesur bir hamle yapar. Aşk hayatında aradığını bir türlü bulamayan Ozan ise, karşılaştığı bir kadından ilk görüşte etkilenir. Ozan'ın aşk konusunda şansı dönecek midir? Burcu cinayetinin perde arkasını ellerindeki delillerle aralayan Oylum ve Tolga ikilisi, Yeşim'e karşı büyük bir koz elde eder. Tarık, Öykü'nün hastanelik olması sayesinde Güzide'ye saldırmak için bir imkan bulur. Yeşim ise cinayet sonrası sanrılarıyla boğuşurken beklenmedik bir cephe alacaktır.