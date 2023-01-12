2023'e sevgilisiyle beraber girdi! Kocası anlattıklarıyla şoke etti! Esra Erol’da akılalmaz olay: "2 yaşındaki çocuğum açlıktan...”

Simge Tatar, şu ifadeleri kullandı: "Eğer kötü bir ortamda yaşatsam mahkeme çocuğu bana vermezdi. Hasan'ı kıskandırmak için Ozan'la çekilen fotoğraflarımı gönderdim"

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.00'da canlı yayınla atv'de!