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    • Televizyon
    • 12.01.2023 19:37
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    • 12.01.2023 19:37
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    2023'e sevgilisiyle beraber girdi! Kocası anlattıklarıyla şoke etti! Esra Erol’da akılalmaz olay: "2 yaşındaki çocuğum açlıktan...”

    ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol’da programına başvuran 37 yaşındaki Hasan Tatar, anlattıklarıyla herkesi şoke etti. Eşi Simge Tatar'ın sosyal medya üzerinden farklı kişilerle görüştüğünü ve evi terk ettiğini belirten Hasan Tatar, 2 yaşındaki çocuğu hakkında söyledikleriyle de dikkat çekti. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023’e sevgilisiyle beraber girdi! Kocası anlattıklarıyla şoke etti

    Sosyal medya üzerinden farklı kişilerle görüşen eşinin evi terk ettiğini dile getiren 37 yaşındaki Hasan Tatar, çareyi Esra Erol'da programına katılmakta buldu.

    Eşi Simge Tatar'ın çocuğunu da alarak Ozan Engin'e kaçtığını öne süren Hasan Tatar, evliliğini kurtarmak için şehir değiştirmeyi dahi göze aldığını söyledi.

    "EVİMİZ ÇÖPLÜK GİBİYDİ"
    Simge Tatar'ın sosyal medyada çok fazla vakit geçirdiğini ifade eden Hasan Tatar, "Karım Simge bir tas çorba bile yapmazdı. Evimiz çöplük gibiydi. Çocuk, yerden pislik alıp yiyordu açlıktan" sözlerini kullandı.

        Simge Tatar'ın ailesini de kızlarına destek olmakla suçlayan Hasan Tatar, eşine hiçbir zaman şiddet uygulamadığını belirtti.

        Eşinin 30 Nisan 2022'de evi terk ettiğini dile getiren Hasan Tatar, "29 Nisan'da karımı ve çocuğumu yemeğe götürdüm. Hiçbir sorunumuz yoktu. Sabah, çocuğu ve eşyaları da alarak evi terk etti" dedi.

        SİMGE TATAR CANLI YAYINDA!
        Ozan Engin'le kaçtığı öne sürülen Simge Tatar'ın sosyal medya görüntüleri de izleyenleri şoke etti.

            Esra Erol'da yayınına bağlanan Simge Tatar, "Ozan benim çok sevdiğim bir ağabeyim" diye konuştu. Hasan Tatar ise "Eşim, Ozan Engin'le nişanlandı" iddiasında bulundu.

            2023 yılına birlikte giren Simge ile Ozan'ın görüntüleri ise kafaları karıştırdı. Simge Tatar, yılbaşı gecesi de dahil olmak üzere çekilen onlarca fotoğrafı 'kıskandırmak amaçlı' olarak nitelendirdi.

            Simge Tatar, şu ifadeleri kullandı: "Eğer kötü bir ortamda yaşatsam mahkeme çocuğu bana vermezdi. Hasan'ı kıskandırmak için Ozan'la çekilen fotoğraflarımı gönderdim"

            Esra Erol'da hafta içi her gün 16.00'da canlı yayınla atv'de!
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            Haberler Televizyon 2023'e sevgilisiyle beraber girdi! Kocası anlattıklarıyla şoke etti! Esra Erol’da akılalmaz olay: "2 yaşındaki çocuğum açlıktan...”
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