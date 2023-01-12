2023'e sevgilisiyle beraber girdi! Kocası anlattıklarıyla şoke etti! Esra Erol’da akılalmaz olay: "2 yaşındaki çocuğum açlıktan...”

Sosyal medya üzerinden farklı kişilerle görüşen eşinin evi terk ettiğini dile getiren 37 yaşındaki Hasan Tatar, çareyi Esra Erol'da programına katılmakta buldu.
Eşi Simge Tatar'ın çocuğunu da alarak Ozan Engin'e kaçtığını öne süren Hasan Tatar, evliliğini kurtarmak için şehir değiştirmeyi dahi göze aldığını söyledi.
"EVİMİZ ÇÖPLÜK GİBİYDİ"
Simge Tatar'ın sosyal medyada çok fazla vakit geçirdiğini ifade eden Hasan Tatar, "Karım Simge bir tas çorba bile yapmazdı. Evimiz çöplük gibiydi. Çocuk, yerden pislik alıp yiyordu açlıktan" sözlerini kullandı.