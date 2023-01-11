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    • Televizyon
    • 12.01.2023 00:52
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    • 12.01.2023 00:53
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    Kuruluş Osman 113. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bizden büyükler! Bizden çoklar! Evelallah biz onlara dengiz!”

    Burak Özçivit’in başrolünü üstlendiği Kuruluş Osman’ın 113. bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen bölümün ardından yayınlanan fragmana Osman Bey’in “Bizden büyükler! Bizden çoklar! Evelallah biz onlara dengiz!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’nın 113. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Bizden büyükler! Bizden çoklar! Evelallah biz onlara dengiz!”

    Çarşamba akşamalarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman 112'nci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Osman Bey'in Kantakuzenos'un cezasını kestiği sahne ise geceye damga vurdu.

    Nefes kesen bölümün ardından Kuruluş Osman'ın 113. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Osman Bey'in "Bizden büyükler! Bizden çoklar! Evelallah biz onlara dengiz!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    OSMAN BEY, KANTAKUZENOS'UN CEZASINI İŞTE BÖYLE KESTİ!
    'Kuruluş Osman'ın 112. Bölümünde Osman Bey, Kantakuzenos'u Kutsal Haç'ı alması için çobanın yanına göndererek şifreli bir mesaj iletti. Şifreyi anlayan çoban, Kantakuzenos'u Osman Bey'in kurduğu tuzağa çekti.

    Osman Bey, Kantakuzenos'un kellesini alıyor!

    Öte yandan Çoban, Osman Bey'in Alplerine de haber gönderdi. Kutsal Haç yerine karşısında Osman Bey'i ve Alplerini bulan Kantakuzenos şoka uğradı. Alpler, Kantakuzenos'un askerlerini biçerken Osman Bey de Kantakuzenos'a diz çöktürdü.

        Kantakuzenos'un "Bu topraklara sadece acı getirdiniz!" sözlerine karşılık Osman Bey "Biz acıyı dindireniz! Getiren sizsiziniz! Senin de acını dindireceğim! Kelleni alarak!" sözleriyle yanıt verdi.

        Bozguna uğraması ve diz çökmesine rağmen Kantakuzenos "İntikamım senden alınacak! Hatunundan! Çocuklarından! Ölülerinin kemiklerine kadar yakacağız! Sizi bu topraklardan tamamen sileceğiz! Göreceksin!" şeklinde meydan okurken Osman Bey de "Yoo… Gideceksiniz! Garbın denize dayandığı yere kadar! Sizi kıyamet gününe kadar kovalayacağız! Ya sürülüp ya yok olup gideceksiniz!" diyerek Kantakuzenos'un cezasını tek bir kılıç darbesiyle kesti.

        Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 112. bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman 113. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bizden büyükler! Bizden çoklar! Evelallah biz onlara dengiz!”
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