Kuruluş Osman 113. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bizden büyükler! Bizden çoklar! Evelallah biz onlara dengiz!”

Bozguna uğraması ve diz çökmesine rağmen Kantakuzenos "İntikamım senden alınacak! Hatunundan! Çocuklarından! Ölülerinin kemiklerine kadar yakacağız! Sizi bu topraklardan tamamen sileceğiz! Göreceksin!" şeklinde meydan okurken Osman Bey de "Yoo… Gideceksiniz! Garbın denize dayandığı yere kadar! Sizi kıyamet gününe kadar kovalayacağız! Ya sürülüp ya yok olup gideceksiniz!" diyerek Kantakuzenos'un cezasını tek bir kılıç darbesiyle kesti.