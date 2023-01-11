Kuruluş Osman 113. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bizden büyükler! Bizden çoklar! Evelallah biz onlara dengiz!”

Çarşamba akşamalarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman 112'nci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Osman Bey'in Kantakuzenos'un cezasını kestiği sahne ise geceye damga vurdu.
Nefes kesen bölümün ardından Kuruluş Osman'ın 113. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Osman Bey'in "Bizden büyükler! Bizden çoklar! Evelallah biz onlara dengiz!" şeklindeki sözleri damga vurdu.
OSMAN BEY, KANTAKUZENOS'UN CEZASINI İŞTE BÖYLE KESTİ!
'Kuruluş Osman'ın 112. Bölümünde Osman Bey, Kantakuzenos'u Kutsal Haç'ı alması için çobanın yanına göndererek şifreli bir mesaj iletti. Şifreyi anlayan çoban, Kantakuzenos'u Osman Bey'in kurduğu tuzağa çekti.
Öte yandan Çoban, Osman Bey'in Alplerine de haber gönderdi. Kutsal Haç yerine karşısında Osman Bey'i ve Alplerini bulan Kantakuzenos şoka uğradı. Alpler, Kantakuzenos'un askerlerini biçerken Osman Bey de Kantakuzenos'a diz çöktürdü.