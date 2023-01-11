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    • Televizyon
    • 11.01.2023 12:02
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    • 11.01.2023 12:02
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    2022 şampiyonu kim olacak? MasterChef finali ne zaman? MasterChef Türkiye ne zaman bitiyor? Finalist...

    MasterChef'in final tarihi merak ediliyor. Büyük finale kısa süre kala programın biteceği tarih araştırılmaya başlandı. 6 aydır ekran macerasına devam eden programda sona yaklaşılıyor. Peki 2022 sezonunun şampiyonu kim olacak? MasterChef ne zaman bitecek? MasterChef ne zaman final yapıyor?

    takvim.com.tr
    MasterChef finali ne zaman?

    MasterChef'in final tarihi merak ediliyor. Büyük finale kısa süre kala programın biteceği tarih araştırılmaya başlandı. 6 aydır ekran macerasına devam eden programda sona yaklaşılıyor. Peki 2022 sezonunun şampiyonu kim olacak? MasterChef ne zaman bitecek? MasterChef ne zaman final yapıyor?

    MASTERCHEF NE ZAMAN BİTİYOR, FİNAL TARİHİ BELLİ Mİ?

    Öncelikle şunu belirtelim ki Masterchef'in bitiş tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak programın ocak ayı ortalarında bitmesi bekleniyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

    Öte yandan MasterChef'in ardından başlaması beklenen Survivor ise 15 Ocak 2023'te başlayacak.

    MASTERCHEF ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ BELLİ OLDU MU?

    MASTERCHEF 2022- 2023 şampiyonluk ödülü de merak edilen bir diğer konu oldu. Henüz bununla ilgili de bir açıklama yapılmazken, yarşmacılar birincilik kupasını almak için mücadele veriyorlar.

        MASTERCHEF YARIŞMACILARI KİMLER?

        Metin
        Kıvanç
        Ayaz
        Görkem

        MASTERCHEF İLK YARI FİNALİST KİM OLDU?

        4 isim arasında geçen zorlu mücadelenin ardından şeflerden en yüksek puanı alan Kıvanç, ceketi kazandı ve MasterChef'in ilk yarı finalisti oldu.

        MasterChef Kıvanç Karadeniz aslen Denizlili. 31 yaşında olan yarışmacı 18 yaşını doldurunca Denizli'den İstanbul'a taşınmıştır. 7 yıldır İstanbul Yeniköy'deki bir restoranda yardımcı mutfak şefliği yapmaktadır. Yarı finale kalmayı başaran MasterChef Kıvanç, amacının şampiyonluk olduğunu söylüyor.
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        Haberler Televizyon 2022 şampiyonu kim olacak? MasterChef finali ne zaman? MasterChef Türkiye ne zaman bitiyor? Finalist...
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