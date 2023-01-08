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    • 08.01.2023 08:00
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    • 08.01.2023 08:00
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    Yemekteyiz kim kazandı? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? Zuhal Topal’la Yemekteyiz 6 Ocak puan durumu!

    Zuhal Topal'un sunumuyla ekrana gelen Yemekteyiz programında haftanın finaline gelindi. İlgi ile takip edilen programda her hafta bir kişi 50 bin TL'nin sahibi oluyor. Peki Yemekteyiz'da bu hafta kim kazandı? İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz 6 Ocak puan durumuna göre kazanan isim...

    takvim.com.tr
    ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün bir isim haftanın birincisi olacak ve ödülü kazanacak. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışma programında her cuma haftanın birincisi seçiliyor. Peki bu haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz kim kazandı? İşte 6 Ocak puan durumu!

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu. Bu haftanın birincisi Cahide oldu. Haftanın birincisi 50 bin TL ödülü kazandı.

    BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU

    1. gün yarışmacısı: Hamit Bey

    2. gün yarışmacısı: Cahide Hanım

    3. gün yarışmacısı: Safiye Hanım

    4. gün yarışmacısı: Bedia Hanım

    5. gün yarışmacısı: Murat Bey
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        Haberler Televizyon Yemekteyiz kim kazandı? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? Zuhal Topal’la Yemekteyiz 6 Ocak puan durumu!
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