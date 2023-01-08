Yemekteyiz kim kazandı? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? Zuhal Topal’la Yemekteyiz 6 Ocak puan durumu!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün bir isim haftanın birincisi olacak ve ödülü kazanacak. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışma programında her cuma haftanın birincisi seçiliyor. Peki bu haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz kim kazandı? İşte 6 Ocak puan durumu!