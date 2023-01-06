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    • Televizyon
    • 06.01.2023 14:03
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    • 06.01.2023 14:03
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    Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam var mı? Yalı Çapkını 16. bölüm ne zaman yayınlanacak? 6 Ocak 2023 Star TV yayın akışı!

    Ekranlarda merakla takip edilen dizi Yalı Çapkını'nın bu akşam yayınlanıp, yayınlanmayacağı merak edilip araştırılıyor. Diziler yılbaşı arası verilmesi nedeni ile yayınlanmıyor. Bu kapsamda bugün Yalı Çapkını'nın yeni bölümü olacak mı merak edilmeye başlandı. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam var mı? Yalı Çapkını 16. bölüm ne zaman yayınlanacak? 6 Ocak 2023 Star TV yayın akışı!

    takvim.com.tr
    Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam var mı?

    Birçok dizisinin yeni yıl sonrası ara vermesinin ardından Yalı Çapkını 16. bölüm tarihi merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam var mı? Yalı Çapkını 16. bölüm ne zaman yayınlanacak? 6 Ocak 2023 Star TV yayın akışı!

    YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?

    Diğer dizilerin yılbaşı arası verdiği bu hafta Yalı Çapkını ara vermiyor. Yalı Çapkını, bu akşam (6 Ocak Cuma akşamı) 16. yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

    SEYRAN VE FERİT YALIYA DÖNDÜ

    Yılbaşı buluşmasından sonra yalıda her şey eskiye dönerken sıra Ferit ve Seyran'ın kapağa taşınacağı bir dergi çekimindedir.

    İŞTE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

    DEFNE'NİN ORHAN'I TANIDIĞI ORTAYA ÇIKIYOR

    Dergi editörü ise Orhan'ı çok eskiden tanıyan Defne'dir. Beklenmedik olaylarla dolu bir gece Ferit'i beklemektedir.

        DİZİLER NEDEN YAYINLANMIYOR?

        Diziler yılbaşı arası verilmesi nedeni ile yayınlanmıyor. Reklam anlaşmaları ve planlamaların yeni yıl için yeniden belirlenmesi sebebi ile de diziler yayın akışlarında bir süre yer almıyor.

        DİZİLER KAÇ HAFTA YOK, YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN?

        Dizilerin kaç hafta ara vereceği alınan karara göre değişkenlik gösteriyor. Kimi diziler hiç araya girmezken kimi diziler ise 1-2 haftalık araya giriyor.
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        Haberler Televizyon Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam var mı? Yalı Çapkını 16. bölüm ne zaman yayınlanacak? 6 Ocak 2023 Star TV yayın akışı!
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