Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam var mı? Yalı Çapkını 16. bölüm ne zaman yayınlanacak? 6 Ocak 2023 Star TV yayın akışı!

SEYRAN VE FERİT YALIYA DÖNDÜ

Yılbaşı buluşmasından sonra yalıda her şey eskiye dönerken sıra Ferit ve Seyran'ın kapağa taşınacağı bir dergi çekimindedir.

İŞTE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DEFNE'NİN ORHAN'I TANIDIĞI ORTAYA ÇIKIYOR

Dergi editörü ise Orhan'ı çok eskiden tanıyan Defne'dir. Beklenmedik olaylarla dolu bir gece Ferit'i beklemektedir.