Birçok dizisinin yeni yıl sonrası ara vermesinin ardından Yalı Çapkını 16. bölüm tarihi merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam var mı? Yalı Çapkını 16. bölüm ne zaman yayınlanacak? 6 Ocak 2023 Star TV yayın akışı!
YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?
Diğer dizilerin yılbaşı arası verdiği bu hafta Yalı Çapkını ara vermiyor. Yalı Çapkını, bu akşam (6 Ocak Cuma akşamı) 16. yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
SEYRAN VE FERİT YALIYA DÖNDÜ
Yılbaşı buluşmasından sonra yalıda her şey eskiye dönerken sıra Ferit ve Seyran'ın kapağa taşınacağı bir dergi çekimindedir.
İŞTE YENİ BÖLÜM FRAGMANI
DEFNE'NİN ORHAN'I TANIDIĞI ORTAYA ÇIKIYOR
Dergi editörü ise Orhan'ı çok eskiden tanıyan Defne'dir. Beklenmedik olaylarla dolu bir gece Ferit'i beklemektedir.