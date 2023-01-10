Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı? 10 Ocak Salı Seren Serengil neden yok, geri dönecek mi?

'KENDİNE GELİNCE NE OLDUĞUNU ÖĞRENECEĞİM'

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma Instagram hesabından paylaştığı açıklamasında "Sabah gayet iyiydi işine gitti ama yine ne olduysa tansiyonu 18.10 ve şu an şuuru bulanık. Bir ayda 3. kez hastanelik oldu. Kendine gelince ne olduğunu öğreneceğim" dedi.