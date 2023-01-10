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    • Televizyon
    • 10.01.2023 09:10
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    • 10.01.2023 09:14
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    Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı? 10 Ocak Salı Seren Serengil neden yok, geri dönecek mi?

    Sabah saatlerinden itibaren arama motorlarında, "Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı? 10 Ocak Salı Seren Serengil neden yok, geri dönecek mi?" soruları araştırılmaya başlandı. Programda Bircan Bali ve Arto ile sorunlar yaşayan Seren Serengil yine hastanelik oldu. İşte son durum...

    takvim.com.tr
    Seren Serengil Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı mı?

    Seren Serengil'in programda olmaması izleyenlerin dikkatini çekti. Bu gelişmelerin ardından programın sıkı takipçileri, Seren Serengil neden yok? Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı? Sorularının yanıtını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

    Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil'in moderatör koltuğuna oturduğu programın canlı yayında zaman zaman gergin anlar yaşanıyor.

    Programın açılışı sırasında üçlünün arasındaki soğuk rüzgarlar ekrana yansımıştı. İlerleyen dakikalarda ise Seren Serengil'in çenesi kitlenmiş ve ünlü yorumcu ekran önünden ayrılıp hastaneye gitmişti.

        Seren Serengil bugün de yine canlı yayını bırakıp gitmesiyle gündeme geldi. Bir anda gözyaşlarına boğulan Seren Serengil yine hastanelik oldu. Peki ekibiyle sorunlar yaşayan Seren Serengil'e ne oldu?

        'KENDİNE GELİNCE NE OLDUĞUNU ÖĞRENECEĞİM'

        Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma Instagram hesabından paylaştığı açıklamasında "Sabah gayet iyiydi işine gitti ama yine ne olduysa tansiyonu 18.10 ve şu an şuuru bulanık. Bir ayda 3. kez hastanelik oldu. Kendine gelince ne olduğunu öğreneceğim" dedi.
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        Haberler Televizyon Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı? 10 Ocak Salı Seren Serengil neden yok, geri dönecek mi?
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