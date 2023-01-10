Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı? 10 Ocak Salı Seren Serengil neden yok, geri dönecek mi?

Seren Serengil'in programda olmaması izleyenlerin dikkatini çekti. Bu gelişmelerin ardından programın sıkı takipçileri, Seren Serengil neden yok? Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı? Sorularının yanıtını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...
Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil'in moderatör koltuğuna oturduğu programın canlı yayında zaman zaman gergin anlar yaşanıyor.
Programın açılışı sırasında üçlünün arasındaki soğuk rüzgarlar ekrana yansımıştı. İlerleyen dakikalarda ise Seren Serengil'in çenesi kitlenmiş ve ünlü yorumcu ekran önünden ayrılıp hastaneye gitmişti.