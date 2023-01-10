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    • 10.01.2023 16:36
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    • 10.01.2023 16:47
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    Gelinim Mutfakta Derya neden yok, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta Derya neden diskalifiye oldu? Nursel Ergin AÇIKLADI!

    Gelinim Mutfakta stüdyolarında diskalifiye şoku! Derya ve kaynanası Birgül Hanım hakkında flaş bir karar verildi. Programın sunucusu Nursel Ergin, ''Tüm kusur Birgül hanımda.'' dedi. Peki ne oldu? Gelinim Mutfakta Derya neden yok, neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta Derya diskalifiye mi edildi?

    Gelinim Mutfakta Derya neden yok, ayrıldı mı?

    Gelinim Mutfakta programının son bölümünde Derya ve kayınvalidesi Birgül Hanım'ın yer almaması izleyiciyi meraklandırdı. Konuya ilişkin ünlü sunucu Nursel Ergin'den açıklama geldi. Peki Derya neden yok, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta neden diskalifiye oldu? İşte detaylar...

    GELİNİM MUTFAKTA DERYA NEDEN YOK?

    Gelinim Mutfakta Derya ve kayınvalidesi Birgül yarışmadan diskalifiye edildi.

    Nursel Ergin, diskalifiye edilen yarışmacılar hakkında şu açıklamayı yaptı:

    "Tüm kusur Birgül hanımda. Birgül hanım dün çekimden sonra yarışma ahlakına aykırı ahlakına aykırı hareket etmekten dolayı, Gelinim Mutfakta'dan diskalifiye edildi."

        GENİNİM MUTFAKTA DERYA VE BİRGÜL HANIM'IN YERİNE KİM GELDİ?

        Derya'nın yerine gelen yeni yarışmacı ise eski yarışmacılardan gelin Özlem Argün , kayınvalide Nurten Argün oldu.
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        Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta Derya neden yok, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta Derya neden diskalifiye oldu? Nursel Ergin AÇIKLADI!
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