Gelinim Mutfakta Derya neden yok, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta Derya neden diskalifiye oldu? Nursel Ergin AÇIKLADI!

Gelinim Mutfakta programının son bölümünde Derya ve kayınvalidesi Birgül Hanım'ın yer almaması izleyiciyi meraklandırdı. Konuya ilişkin ünlü sunucu Nursel Ergin'den açıklama geldi. Peki Derya neden yok, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta neden diskalifiye oldu? İşte detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA DERYA NEDEN YOK?
Gelinim Mutfakta Derya ve kayınvalidesi Birgül yarışmadan diskalifiye edildi.
Nursel Ergin, diskalifiye edilen yarışmacılar hakkında şu açıklamayı yaptı:
"Tüm kusur Birgül hanımda. Birgül hanım dün çekimden sonra yarışma ahlakına aykırı ahlakına aykırı hareket etmekten dolayı, Gelinim Mutfakta'dan diskalifiye edildi."