Gelinim Mutfakta Derya neden yok, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta Derya neden diskalifiye oldu? Nursel Ergin AÇIKLADI!

Gelinim Mutfakta programının son bölümünde Derya ve kayınvalidesi Birgül Hanım'ın yer almaması izleyiciyi meraklandırdı. Konuya ilişkin ünlü sunucu Nursel Ergin'den açıklama geldi. Peki Derya neden yok, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta neden diskalifiye oldu? İşte detaylar...