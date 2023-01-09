Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 10.01.2023 01:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.01.2023 01:04
    ABONE OL

    Ümran ile Elif arasında şok gelişme! Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: “Hayatta en zor şey, bir insanı anlamaktır...”

    Başrollerinde Seray Kaya ile Berk Oktay’ın yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinin 19. bölüm fragmanı yayınlandı. “Hayatta en zor şey, bir insanı anlamaktır” sözlerinin damga vurduğu fragmanda Elif ile Ümran arasında yaşananlar dikkat çekti. İşte ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Hayatta en zor şey, bir insanı anlamaktır...”

    Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Elif'in "Hayatta en zor şey, bir insanı anlamaktır" şeklindeki sözleri fragmana damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Elif, Fırat'ın babasını öldürmek istemiş olabileceğine inanmak istemez. Ama gerek Ümran'dan gördüğü tepkiler gerekse Fırat'ın tavrı onu şüphe içinde bırakır.

    Mehveş bile alttan alta Fırat'ı korumak ister gibidir. Herkes ondan bir şey saklıyordur.

    Elif nasıl bir aileye girdiğini yavaş yavaş fark ederken Cemil için getirdiği doktor Fırat'la arasındaki iplerin iyice kopmasına yol açar.
        EYT ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan açıkladı
        Haberler Televizyon Ümran ile Elif arasında şok gelişme! Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: “Hayatta en zor şey, bir insanı anlamaktır...”
            SON DAKİKA