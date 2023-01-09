Ümran ile Elif arasında şok gelişme! Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: “Hayatta en zor şey, bir insanı anlamaktır...”

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Elif'in "Hayatta en zor şey, bir insanı anlamaktır" şeklindeki sözleri fragmana damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elif, Fırat'ın babasını öldürmek istemiş olabileceğine inanmak istemez. Ama gerek Ümran'dan gördüğü tepkiler gerekse Fırat'ın tavrı onu şüphe içinde bırakır.