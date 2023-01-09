Kuruluş Osman 112. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Ya sürüleceksiniz ya da yok olup gideceksiniz!"

Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği 112. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana "Ya sürüleceksiniz ya da yok olup gideceksiniz!" sözleri damga vurdu.
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atv, 4 Ocak Çarşamba günkü yayınlarıyla en çok izlenen kanal oldu. Saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana gelen Kuruluş Osman reytinglerde 1'inci, dizinin özeti ise 4'üncü oldu.
KURULUŞ OSMAN AÇIK ARA BİRİNCİ
'Kuruluş Osman'da Osman Bey'in Marmaracık Hisarı'nda darağacında Şeyh Edebalı ve Bala Hatun'u gördüğü, İsmihan Sultan'ın Edebalı ve Bala için "Asın!" emrini verdiği final sahnesi bölüme damga vurdu.
#KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.