Kuruluş Osman 112. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Ya sürüleceksiniz ya da yok olup gideceksiniz!"

Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği 112. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana "Ya sürüleceksiniz ya da yok olup gideceksiniz!" sözleri damga vurdu.

TÜM GÜN SOLUKSUZ İZLENDİ

atv, 4 Ocak Çarşamba günkü yayınlarıyla en çok izlenen kanal oldu. Saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana gelen Kuruluş Osman reytinglerde 1'inci, dizinin özeti ise 4'üncü oldu.