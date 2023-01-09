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    • Televizyon
    • 09.01.2023 22:19
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    • 09.01.2023 22:25
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    Kuruluş Osman 112. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Ya sürüleceksiniz ya da yok olup gideceksiniz!"

    Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman’ın 112. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanına "Ya sürüleceksiniz ya da yok olup gideceksiniz!" sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 112. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    Ya sürüleceksiniz ya da yok olup gideceksiniz!

    Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği 112. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana "Ya sürüleceksiniz ya da yok olup gideceksiniz!" sözleri damga vurdu.

    Kuruluş Osman 112. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

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    atv, 4 Ocak Çarşamba günkü yayınlarıyla en çok izlenen kanal oldu. Saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana gelen Kuruluş Osman reytinglerde 1'inci, dizinin özeti ise 4'üncü oldu.

    KURULUŞ OSMAN AÇIK ARA BİRİNCİ
    'Kuruluş Osman'da Osman Bey'in Marmaracık Hisarı'nda darağacında Şeyh Edebalı ve Bala Hatun'u gördüğü, İsmihan Sultan'ın Edebalı ve Bala için "Asın!" emrini verdiği final sahnesi bölüme damga vurdu.

    #KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.

        Dizi, 111. Bölümüyle Tüm Kişiler'de %10,04 izlenme oranı ve %24,53 izlenme payı AB'de %7,30 izlenme oranı ve %19,66 izlenme payı 20+ABC1'de %10,00 izlenme oranı ve %203,17 izlenme payı Alarak tüm kategorilerde açık ara birinci sırada yer aldı.

        Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm öncesi yayınlanan özeti de Tüm Kişiler'de %6,12 izlenme oranı ve %14,35 izlenme payıyla reyting listesinin dördüncü sırasına yerleşti.
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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman 112. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Ya sürüleceksiniz ya da yok olup gideceksiniz!"
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