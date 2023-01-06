ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, neden yok? 6 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar BİTTİ mi, yeni bölüm ne zaman?

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm tarihi gündeme geldi. Cuma günün gelmesiyle birlikte hemen internet arama motorlarında araştırmalar sıklaşıyor. Dizinin yeni bölümleri Cuma yayınlanıyordu. Ancak bu akşamki Kanal D yayın akışında yer almaması merak uyandırdı. Peki Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden yok? Arka Sokaklar BİTTİ mi, yeni bölüm ne zaman?
ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?
Arka Sokaklar bu akşam yayınlanmayacak. Yerine saat 20:00'da Mumya adlı yabancı film yayınlanacak.
İşte 6 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı;
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Mumya (Yabancı Sinema)
22:15 Mumya
00:15 Sokak Yarışçısı (Yabancı Sinema)