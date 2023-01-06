Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 06.01.2023 17:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.01.2023 17:29
    ABONE OL

    ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, neden yok? 6 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar BİTTİ mi, yeni bölüm ne zaman?

    Arka Sokaklar'ın yeni bölümü merakla bekleniyor. Cuma akşamları yayınlanan fenomen dizi bir süredir ekranlarda çıkmıyor. Dizinin takipçileri yeni bölüm tarihini araştırıyor. Bu noktada internet arama motorlarında, ''Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Arka Sokaklar bitti mi, final mi? Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden yok?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte 6 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı ve diğer detaylar...

    ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

    Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm tarihi gündeme geldi. Cuma günün gelmesiyle birlikte hemen internet arama motorlarında araştırmalar sıklaşıyor. Dizinin yeni bölümleri Cuma yayınlanıyordu. Ancak bu akşamki Kanal D yayın akışında yer almaması merak uyandırdı. Peki Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden yok? Arka Sokaklar BİTTİ mi, yeni bölüm ne zaman?

    ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

    Arka Sokaklar bu akşam yayınlanmayacak. Yerine saat 20:00'da Mumya adlı yabancı film yayınlanacak.

    İşte 6 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı;

    07:00 Küçük Ağa

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    11:00 Hayat Şarkısı

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut

    17:00 Hicran

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Mumya (Yabancı Sinema)

    22:15 Mumya

    00:15 Sokak Yarışçısı (Yabancı Sinema)

        ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Dizinin başrol oyuncularından İlker İnanoğlu şu açıklamayı yapmıştı; "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz"

        Ancak yeni bölüm tarihi henüz duyurulmadı. Gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

        ARKA SOKAKLAR'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        18 Kasım 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 638. Bölümünde ekip, başarılı bir operasyonla Kadem'i cezaevine yolluyor!

        Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem'in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya'yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir.

        Ekibimiz onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime maruz bırakılır.

        Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Ayşe, şiddet gören ablasına yardım etmek ister ama bu durum Ayşe'nin başına çok büyük işler açacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Vizyontele-2
        Haberler Televizyon ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, neden yok? 6 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar BİTTİ mi, yeni bölüm ne zaman?
            SON DAKİKA