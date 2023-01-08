TÜİK verilerine göre Türkiye'de BM tanımında 0-17 yaş grubu olarak belirtilen çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranı hangi yılda daha fazladır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: TÜİK verilerine göre Türkiye'de BM tanımında 0-17 yaş grubu olarak belirtilen çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranı hangi yılda daha fazladır?

A: 2018

B: 2019

C: 2020

D: 2021

CEVAP: A