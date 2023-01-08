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    • 08.01.2023 23:38
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    • 08.01.2023 23:42
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    TÜİK verilerine göre Türkiye'de BM tanımında 0-17 yaş grubu olarak belirtilen çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranı hangi yılda daha fazladır?

    TÜİK verilerine göre Türkiye'de BM tanımında 0-17 yaş grubu olarak belirtilen çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranı hangi yılda daha fazladır? sorusu arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    TÜİK verilerine göre Türkiye’de BM tanımında 0-17 yaş grubu olarak belirtilen çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranı hangi yılda daha fazladır?

    TÜİK verilerine göre Türkiye'de BM tanımında 0-17 yaş grubu olarak belirtilen çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranı hangi yılda daha fazladır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: TÜİK verilerine göre Türkiye'de BM tanımında 0-17 yaş grubu olarak belirtilen çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranı hangi yılda daha fazladır?

    A: 2018

    B: 2019

    C: 2020

    D: 2021

    CEVAP: A

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    Haberler Televizyon TÜİK verilerine göre Türkiye'de BM tanımında 0-17 yaş grubu olarak belirtilen çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranı hangi yılda daha fazladır?
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