Hangisini diyen kişi, kelimeleri mecaz anlamıyla değil, sözlükteki gerçek anlamıyla kullanmış ve şeftali ağaçlarının bu yıl meyve vermediğini söylemiş olur? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Hangisini diyen kişi, kelimeleri mecaz anlamıyla değil, sözlükteki gerçek anlamıyla kullanmış ve şeftali ağaçlarının bu yıl meyve vermediğini söylemiş olur?

A: Şeftaliler bu yıl çekinmiş

B: Şeftaliler bu yıl ürkmüş

C: Şeftaliler bu yıl tırsmış

D: Şeftaliler bu yıl korkmuş

CEVAP: B