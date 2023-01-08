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    • 08.01.2023 22:35
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    • 08.01.2023 22:53
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    Hangisini diyen kişi, kelimeleri mecaz anlamıyla değil, sözlükteki gerçek anlamıyla kullanmış ve şeftali ağaçlarının bu yıl meyve vermediğini söylemiş olur?

    Hangisini diyen kişi, kelimeleri mecaz anlamıyla değil, sözlükteki gerçek anlamıyla kullanmış ve şeftali ağaçlarının bu yıl meyve vermediğini söylemiş olur? sorusu arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Kim Milyoner’de şeftali sorusu!

    Hangisini diyen kişi, kelimeleri mecaz anlamıyla değil, sözlükteki gerçek anlamıyla kullanmış ve şeftali ağaçlarının bu yıl meyve vermediğini söylemiş olur? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Hangisini diyen kişi, kelimeleri mecaz anlamıyla değil, sözlükteki gerçek anlamıyla kullanmış ve şeftali ağaçlarının bu yıl meyve vermediğini söylemiş olur?

    A: Şeftaliler bu yıl çekinmiş

    B: Şeftaliler bu yıl ürkmüş

    C: Şeftaliler bu yıl tırsmış

    D: Şeftaliler bu yıl korkmuş

    CEVAP: B

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    Haberler Televizyon Hangisini diyen kişi, kelimeleri mecaz anlamıyla değil, sözlükteki gerçek anlamıyla kullanmış ve şeftali ağaçlarının bu yıl meyve vermediğini söylemiş olur?
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