Polonya'nın başkenti Varşova'da, Vistül Nehri'nden sağlanan içme sularının kirlilik seviyesinin kontrolü için hangileri kullanılmaktadır?sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...
MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU
Soru: Polonya'nın başkenti Varşova'da, Vistül Nehri'nden sağlanan içme sularının kirlilik seviyesinin kontrolü için hangileri kullanılmaktadır?
A: Kertenkeleler
B: Midyeler
C: Denizanaları
D: Sivrisinekler
CEVAP: B