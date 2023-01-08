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    • Televizyon
    • 08.01.2023 21:28
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    • 08.01.2023 21:30
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    Polonya'nın başkenti Varşova'da, Vistül Nehri'nden sağlanan içme sularının kirlilik seviyesinin kontrolü için hangileri kullanılmaktadır?

    Polonya'nın başkenti Varşova'da, Vistül Nehri'nden sağlanan içme sularının kirlilik seviyesinin kontrolü için hangileri kullanılmaktadır? sorusu arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Polonya’nın başkenti Varşova’da, Vistül Nehri’nden sağlanan içme sularının kirlilik seviyesinin kontrolü için hangileri kullanılmaktadır?

    Polonya'nın başkenti Varşova'da, Vistül Nehri'nden sağlanan içme sularının kirlilik seviyesinin kontrolü için hangileri kullanılmaktadır?sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Polonya'nın başkenti Varşova'da, Vistül Nehri'nden sağlanan içme sularının kirlilik seviyesinin kontrolü için hangileri kullanılmaktadır?

    A: Kertenkeleler

    B: Midyeler

    C: Denizanaları

    D: Sivrisinekler

    CEVAP: B

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    Haberler Televizyon Polonya'nın başkenti Varşova'da, Vistül Nehri'nden sağlanan içme sularının kirlilik seviyesinin kontrolü için hangileri kullanılmaktadır?
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