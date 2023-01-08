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    • 08.01.2023 21:31
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    • 08.01.2023 21:36
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    2022'de evliliklerinin gümüş yılını kutlamış bir çift, gümüş yıl ifadesinin sözlük tanımına göre hangi yıl evlenmiştir?

    2022'de evliliklerinin gümüş yılını kutlamış bir çift, gümüş yıl ifadesinin sözlük tanımına göre hangi yıl evlenmiştir?sorusu arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    2022’de evliliklerinin gümüş yılını kutlamış bir çift, gümüş yıl ifadesinin sözlük tanımına göre hangi yıl evlenmiştir?

    2022'de evliliklerinin gümüş yılını kutlamış bir çift, gümüş yıl ifadesinin sözlük tanımına göre hangi yıl evlenmiştir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 2022'de evliliklerinin gümüş yılını kutlamış bir çift, gümüş yıl ifadesinin sözlük tanımına göre hangi yıl evlenmiştir?

    A: 1972

    B: 1982

    C: 1997

    D: 2012

    CEVAP: C

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    Haberler Televizyon 2022'de evliliklerinin gümüş yılını kutlamış bir çift, gümüş yıl ifadesinin sözlük tanımına göre hangi yıl evlenmiştir?
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