2022'de evliliklerinin gümüş yılını kutlamış bir çift, gümüş yıl ifadesinin sözlük tanımına göre hangi yıl evlenmiştir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 2022'de evliliklerinin gümüş yılını kutlamış bir çift, gümüş yıl ifadesinin sözlük tanımına göre hangi yıl evlenmiştir?

A: 1972

B: 1982

C: 1997

D: 2012

CEVAP: C