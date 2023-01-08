YARGI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 8 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı! Yargı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan dizi Yargı'nın izleyicilerine kötü haber geldi. Peki Yargı dizisi bu akşam yok mu, yayınlanmayacak mı, neden? Yargı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 8 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı ve diğer detaylar...
YARGI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Yargı dizisi, 8 Ocak 2023 tarihli Kanal D yayın akışında yer almıyor. Dizinin bu akşam yayınlanmayacağı kesinleşti. Yeni yıl haftası nedeniyle çoğu dizinin yeni bölümü bu hafta tatil nedeniyle yayınlanmadı.
8 OCAK 2023 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Gırgıriye'de Büyük Seçim
16:00 O Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Belalı Tanık