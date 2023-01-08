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    • 08.01.2023 17:09
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    • 08.01.2023 17:09
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    YARGI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 8 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı! Yargı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı bu akşamki yayın akışında yer almıyor. Her hafta Pazar günü ilgi ile izlenen fenomen dizinin yayın akışında olmaması merak uyandırdı. İnternet arama motorlarında ' Yargı dizisi bu akşam yok mu, yayınlanmayacak mı, neden?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Öte yandan 49. bölüm fragmanına ''Ben senin katılığında çiçek açmam imkansız'' sözleri damga vurdu. Peki Yargı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 8 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı ve 49. bölüm FRAGMANI!

    YARGI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan dizi Yargı'nın izleyicilerine kötü haber geldi. Peki Yargı dizisi bu akşam yok mu, yayınlanmayacak mı, neden? Yargı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 8 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı ve diğer detaylar...

    YARGI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Yargı dizisi, 8 Ocak 2023 tarihli Kanal D yayın akışında yer almıyor. Dizinin bu akşam yayınlanmayacağı kesinleşti. Yeni yıl haftası nedeniyle çoğu dizinin yeni bölümü bu hafta tatil nedeniyle yayınlanmadı.

    8 OCAK 2023 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

    09:45 Magazin D Pazar

    13:00 Arda ile Omuz Omuza

    14:00 Gırgıriye'de Büyük Seçim

    16:00 O Kız

    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Belalı Tanık

        YARGI DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Yargı yeni bölümüyle 15 Ocak 2023 Pazar günü saat 20:00'da Kanal D'de yayınlanacak.

        YARGI 49. SON BÖLÜM ÖZETİ

        Kimin haklı kimin haksız olduğunun birbirine iyice karıştığı Serdar cinayeti yüzünden Ilgaz ile Ceylin'in arasındaki çatışma gittikçe büyümektedir. Herkesi havalimanında neredeyse suçüstü basan Ilgaz hayatının belki de en zor kararını vermek zorundadır.

        Vicdanı ile adalet inancı arasında ailesi üzerinden sınanan Ceylin, yolun ucu karanlık gözükse de ne olursa olsun sevdiklerini korumak arzusundadır. Ancak ailesini bir arada tutmak için yapacağı seçimler ve söyleyeceği yalanlar en çok onun elini kolunu bağlayacaktır.

        Düğün hazırlıklarına başlayan Derya savcıyı yeni bir cinayet vakası beklemektedir. Gazeteci Berkant'ın Haluk'un gözleri önünde olan ölümü, Yekta ile arasındaki dengeleri tamamen tersine çevirir.

        Ceylin ve Ilgaz, vazgeçemeyecekleri değerler, değiştiremeyecekleri durumlar yüzünden hiç hak etmedikleri bir noktaya gelirler; bu çevrelerindeki herkesi derinden üzmektedir ve önlerinde çıkacak kararın herkesi etkileyeceği bir duruşma vardır.
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        Haberler Televizyon YARGI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 8 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı! Yargı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
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