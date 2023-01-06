Kısmetse Olur Aşkın Gücü Elif İnstagram adresi, hayatı... Kısmetse Olur Aşkın Gücü Elif kimdir, kaç yaşında, nereli?

KİM ELENDİ?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde haftanın popüler damat ve gelin adayları seçilen Erhan ve Yeliz toplamda aynı puanları aldı.

Eşit puan almaları durumunda ödülü paylaşan Erhan ve Yeliz maalesef gelin ve damat evini koruyamadı. Bu durumda potadaki iki yarışmacı da Kısmetse Olur Aşkın Gücü'ne veda etti.

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölüm yayınlandı. Kısmetse Olur YouTube üzerinden saat 18.30'da başlamaktadır.