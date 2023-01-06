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    • Televizyon
    • 06.01.2023 22:37
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    • 06.01.2023 22:37
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    Bir Küçük Gün Işığı 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Eğer zafer kazandığını düşünüyorsan çok yanılıyorsun”

    Başrollerinde Berk Oktay ile Seray Kaya’nın yer aldığı, ATV’nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı’nın 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana "Eğer zafer kazandığını düşünüyorsan çok yanılıyorsun” sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı 18. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    Eğer zafer kazandığını düşünüyorsan çok yanılıyorsun”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Ümran'ın "Eğer zafer kazandığını düşünüyorsan çok yanılıyorsun" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
    Elif, Fırat'ın babasını öldürmek istemiş olabileceğine inanmak istemez. Ama gerek Ümran'dan gördüğü tepkiler gerekse Fırat'ın tavrı onu şüphe içinde bırakır.

    Mehveş bile alttan alta Fırat'ı korumak ister gibidir. Herkes ondan bir şey saklıyordur. Elif nasıl bir aileye girdiğini yavaş yavaş fark ederken Cemil için getirdiği doktor Fırat'la arasındaki iplerin iyice kopmasına yol açar.

    Ancak Cemil'in sayıklamaları arasında onu merdivenlerden iten asıl kişiyi öğrenmesi tüm dengeleri altüst eder. Elif artık Ümran için apaçık bir tehlikedir.

    Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

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    Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Eğer zafer kazandığını düşünüyorsan çok yanılıyorsun”
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