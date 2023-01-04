Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir, gerçek adı ne? Bala Hatun neden öldü, çocuğu kimdir?

BALA HATUN KİMDİR?

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Osman Gazi'nin akıl babası Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. İlk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapan Osman Gazi, ikinci evliliğini ise 1289 yılı civarlarında Bala Hatun ile yapmıştır.