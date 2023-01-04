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    • Televizyon
    • 04.01.2023 22:34
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    • 04.01.2023 22:34
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    Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir, gerçek adı ne? Bala Hatun neden öldü, çocuğu kimdir?

    Tarihte Bala Hatun'un kim olduğu merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisinin ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Bala Hatun kimdir? Bala Hatun neden öldü? Bala Hatun çocukları kimler? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir, gerçek adı ne?

    Kuruluş Osman dizisinin ardından Bala Hatun hakkında araştırmalar hızlandı. İşte Bala Hatun hakkında tüm merak edilenler...

    BALA HATUN KİMDİR?

    Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Osman Gazi'nin akıl babası Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. İlk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapan Osman Gazi, ikinci evliliğini ise 1289 yılı civarlarında Bala Hatun ile yapmıştır.

    BALA HATUN NEDEN ÖLDÜ?

    Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.

        Bala Hatun'un ne zaman ve nasıl öldüğü kesin olarak bilinmiyor. 1333 yılında Bursa'da öldüğü düşünülüyor. Bazı kaynaklarda bir savaşta şehit düştüğü bilgisi yer alırken 1333 yılında Biga Kalesinde hayatını kaybettiği de söylenmektedir.

        ÖZGE TÖRER KİMDİR?

        Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya doğmuştur. Üniversiteyi Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü'nde okumaktadır. Oyunculuk kariyerine Kuruluş Osman dizisi ile başlamıştır.

        Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, 1.68 metre boyunda, 56 kilo ve Koç burcudur.
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