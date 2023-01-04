Ateş Kuşları 1. bölüm 2. fragman yayınlandı: ‘’Yetim hakkı yiyenler de unutmasın. Bazı haklar helal edilmez”

Onlar aslında kardeş değil, kendilerine Köksüzler diyen beş sokak çocuğu. Kimlikleri bile yok. Onları dilendiren dilenci çetesinin reisinden kaçmışlar, yıllarca sokağı ev, göğü çatı bilerek hayatta kalmaya çalışmışlar. Ama şimdi, çok zor şartlarda kurdukları mütevazı hayatları tehdit altında. Ateş Kuşları, gözbebekleri Gülayşe'lerinin mutluluğuyla tüm ailenin yıkımı arasında bir seçim yapmak zorundalar…