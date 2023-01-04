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    • Televizyon
    • 04.01.2023 22:46
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    • 04.01.2023 22:46
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    Ateş Kuşları 1. bölüm 2. fragman yayınlandı: ‘’Yetim hakkı yiyenler de unutmasın. Bazı haklar helal edilmez”

    atv’nin farklı hikayesi, görkemli oyuncu kadrosu ve etkileyici dünyasıyla heyecanla beklenen yeni dizisi Ateş Kuşları’nın 1. bölüm 2. fragman yayınlandı. İlk bölümüyle 13 Ocak Cuma 20.00'de atv'de izleyici karşısına çıkacak olan dizinin fragmanına “Yetim hakkı yiyenler de unutmasın. Bazı haklar helal edilmez. Hele çocuklarınki, hiç helal edilmez” sözleri damga vurdu. İşte Ateş Kuşları 1. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    ‘’Yetim hakkı yiyenler de unutmasın. Bazı haklar helal edilmez”

    atv'nin farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizisi Ateş Kuşları'nın birinci bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Merakla beklenen Ateş Kuşları için geri sayım başladı.

    İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik'in başrolünde yer aldığı Ateş Kuşları'nın 1. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

    Meraklı bekleyiş sürerken yayınlanan fragmana "Yetim hakkı yiyenler de unutmasın. Bazı haklar helal edilmez. Hele çocuklarınki, hiç helal edilmez" sözleri damga vurdu.

    ATEŞ KUŞLARI'NIN KONUSU NE?
    Hikayesi ile dikkat çeken ve seyircinin büyük bir heyecanla beklediği dizinin hikayesi ise şöyle: Riva yakınlarında derme çatma bir işletme: Ateş Kuşları Mola Yeri. Yazın tatilcilere köfte ekmek satıp araba yıkama hizmeti veriyorlar, kışın kamyonculara çorba verip lastikçi işletiyorlar.

        Beş kardeş, gece gündüz çalışıp geçinmeye çalışıyorlar. Ama gerçekte bu aile çok büyük bir sır saklıyor. Çocukluklarından beri bir cinayetin gölgesinde yaşıyorlar, sırlarını ve çok bağlı oldukları ailelerini korumaya çalışıyorlar.

        Onlar aslında kardeş değil, kendilerine Köksüzler diyen beş sokak çocuğu. Kimlikleri bile yok. Onları dilendiren dilenci çetesinin reisinden kaçmışlar, yıllarca sokağı ev, göğü çatı bilerek hayatta kalmaya çalışmışlar. Ama şimdi, çok zor şartlarda kurdukları mütevazı hayatları tehdit altında. Ateş Kuşları, gözbebekleri Gülayşe'lerinin mutluluğuyla tüm ailenin yıkımı arasında bir seçim yapmak zorundalar…

        Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Benal Tairi'nin yaptığı Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik üstlenirken kadroda Nizam Namidar, Ahmet Saraçoğlu, Boncuk Yılmaz, Gonca Cilasun, Erdem Şanlı ve Emir Çubukçu gibi başarılı isimler yer alıyor.
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        Haberler Televizyon Ateş Kuşları 1. bölüm 2. fragman yayınlandı: ‘’Yetim hakkı yiyenler de unutmasın. Bazı haklar helal edilmez”
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