Ateş Kuşları 1. bölüm 2. fragman yayınlandı: ‘’Yetim hakkı yiyenler de unutmasın. Bazı haklar helal edilmez”

atv'nin farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizisi Ateş Kuşları'nın birinci bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Merakla beklenen Ateş Kuşları için geri sayım başladı.
İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik'in başrolünde yer aldığı Ateş Kuşları'nın 1. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.
Meraklı bekleyiş sürerken yayınlanan fragmana "Yetim hakkı yiyenler de unutmasın. Bazı haklar helal edilmez. Hele çocuklarınki, hiç helal edilmez" sözleri damga vurdu.
ATEŞ KUŞLARI'NIN KONUSU NE?
Hikayesi ile dikkat çeken ve seyircinin büyük bir heyecanla beklediği dizinin hikayesi ise şöyle: Riva yakınlarında derme çatma bir işletme: Ateş Kuşları Mola Yeri. Yazın tatilcilere köfte ekmek satıp araba yıkama hizmeti veriyorlar, kışın kamyonculara çorba verip lastikçi işletiyorlar.