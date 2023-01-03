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    • Televizyon
    • 03.01.2023 20:01
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    • 03.01.2023 20:14
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    Damadının abisi 24 yaşındaki kızını kaçırdı! “Kızımı evlatlık almak istedi meğer ona aşıkmış” deyip Esra Erol’un kapısını çaldı...

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Saniye Karaman “Dünürümün evli olan büyük oğlu Mehmet İşleyen kızımı evlatlık almak istedi meğer ona aşıkmış” diyerek kızı Feriştah Karaman’ın 15 Aralık Perşembe gününden beri kayıp olduğunu dile getirdi. Kızının Mehmet İşleyen tarafından kaçırıldığını dile getiren Saniye Hanım, anlattıklarıyla herkesi şoke etti. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    “Kızımı evlatlık almak istedi meğer ona aşıkmış”

    Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında izleyici ile buluşan Saniye Karaman, kızı Feriştah Karaman'ın damadının ağabeyi tarafından kaçırıldığını iddia ederek yardım istedi.

    Saniye Hanım, olay günün şöyle anlattı: "Kızım sabah işe diye gitti, akşam 4 gibi aradığımda telefonu kapalıydı. Sabah eniştesi, ikisinin konuşurken denk gelmiş. Öğlen de kızımın yolunu kestiğinden haberim oldu. Kızımı aradığımda "Anne benim bir suçum yok, gelince konuşuruz" dedi. Ancak 4'ten sonra ulaşamadım"

    Saniye Hanım, "Mehmet'in eşi kızımla ilişkisi olduğu yönünde bir dedikodu çıkardı. Sonra Mehmet eşini Ramazan bayramında evden gönderdi. Biz inanmadık, kız da bize yalan olduğunu söyledi" dedi.

    Damadının ailesiyle çok yakın olduklarını dile getiren Saniye Hanım, "Birbirimize sürekli gidip gelirdik. Bilmiyordum kızımda gözü olduğunu ifadelerini kullandı.

        Anne Karaman, "Mehmet 37-38 yaşlarında. 24 yaşındaki kızımı evlat olarak istiyordu. Bize "Benim kardeşim olsun, benim yanıma ver" diyordu" diyerek herkesi şoke etti.

        FERİŞTAH CANLI YAYINDA!
        Annesinin iddialarının ardından Esra Erol'da programına telefonla bağlanan Feriştah Karaman, Mehmet İşleyen'in yanında olduğunu doğrulayarak "Zorla kaçırılmadım, isteyerek onun yanında kalıyorum. İlişkimiz 2-3 ay önce başladı. Karısını benim yüzümden evden göndermedi, kendileri anlaşamıyordu" dedi.

        Kaçtıkları günü de anlatan Feriştah Karaman, "Konuşmak için bir araya geldik. Gün içinde ailem bizi tehdit etti. Biz de gitmeye karar verdik" ifadelerini kullandı.

            Kaçtığı için pişman olmadığını dile getiren Feriştah Hanım, "Evlilikleri benim yüzünden bitmedi. O eşini gönderdikten sonra bizim ilişkimiz başladı" şeklinde konuştu.

            MEHMET İŞLEYEN İDDİALARI YANITLADI
            Mehmet İşleyen de canlı yayına bağlanarak "Ben eşimden Feriştah yüzünden ayrılmadım. Ayrılık nedenimiz aldatma değil. İkimiz de ayrılmak istiyorduk, anlaşamıyorduk. Biz Feriştah'la birkaç aydır beraberiz" dedi.

            Evlatlık iddialarına da yanıt veren İşleyen "Öyle bir şey yok. Feriştah benim evladım olacak yaşta değil" diye konuştu.
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