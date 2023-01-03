Damadının abisi 24 yaşındaki kızını kaçırdı! “Kızımı evlatlık almak istedi meğer ona aşıkmış” deyip Esra Erol’un kapısını çaldı...

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında izleyici ile buluşan Saniye Karaman, kızı Feriştah Karaman'ın damadının ağabeyi tarafından kaçırıldığını iddia ederek yardım istedi.

Saniye Hanım, olay günün şöyle anlattı: "Kızım sabah işe diye gitti, akşam 4 gibi aradığımda telefonu kapalıydı. Sabah eniştesi, ikisinin konuşurken denk gelmiş. Öğlen de kızımın yolunu kestiğinden haberim oldu. Kızımı aradığımda "Anne benim bir suçum yok, gelince konuşuruz" dedi. Ancak 4'ten sonra ulaşamadım"