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    • Televizyon
    • 02.01.2023 19:50
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    • 02.01.2023 19:50
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    Leyla öldü mü? Kardeşlerim 74. bölüm fragmanı yayınlandı: “Yardım çağırın çabuk!”

    ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 73. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Nefes kesem bölümün ardından heyecanla beklenen Kardeşlerim 74. bölüm fragmanı da yayınlandı. Kanlar içinde kalan Leyla yürekleri ağza getirirken “Yardım çağırın çabuk!” sözleri fragmana damga vurdu. İşte Kardeşlerim 74. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Yardım çağırın çabuk!”

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim 74. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda; kanlar içinde kalan Leyla yürekleri ağza getirdi.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Tolga'nın babası hastaneye kaldırıldı. Gönül'e bir kez daha yardım eden Akif, bunları paraya çevirmekte gecikmez. Fakat Tolga'nın babasından kurtulması sandığı kadar kolay değildir. Bir şekilde hastaneden ve gözaltından kurtulur ve yine peşlerine düşer.

    Doruk ise annesinin dediklerini doğrulatmak için Asiye'nin iş yerine gider. Kamera görüntülerine ulaşır ve annesinin yalan söylediğini öğrenir. Annesi ile yüzleşip evi terk eden Doruk, Asiye'nin kendisini affetmesi için kapısında yatar. Soğukta ona acıyan Asiye dayanamaz ve onu affeder. Suzan ve Ahmet, Ömer'e doğum günü kutlaması organize ederler. Bunu çok kıskanan Sarp, sürpriz partiyi bozar.

    Akif, Leyla'ya sessiz kalması karşılığında babasından kesin kurtulmasını sağlamayı teklif eder. Bunu sağlamak için de Gönül'den para ister anacak ikili arasındaki konuşmaları Orhan duyar ve Şengül'e yaptıklarını öğrenir. Bu gerçek karşısında dehşete düşen Orhan, ondan boşanmaya karar verir.

        Ömer'in kutlamasında Süsen ve Leyla tartışırlar. Leyla'yı kıskanan Süsen, Ömer ile arkadaşlığını kesmesini ister.

        Leyla ise Ömer'e abisinin ölümü hakkında gerçekleri anlatacağını söyleyince ikili arasındaki arbedede Leyla merdivenlerden çok kötü düşer. Olanlara Sarp şahit olur. Boşanacağını Gönül'e söylemeye gelen Orhan ise onu hamile olduğu haberi ile yıkılır.

        Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, Cumartesi akşamları saat 20.00'de atv'de!
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        Haberler Televizyon Leyla öldü mü? Kardeşlerim 74. bölüm fragmanı yayınlandı: “Yardım çağırın çabuk!”
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