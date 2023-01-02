Leyla öldü mü? Kardeşlerim 74. bölüm fragmanı yayınlandı: “Yardım çağırın çabuk!”

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim 74. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda; kanlar içinde kalan Leyla yürekleri ağza getirdi.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tolga'nın babası hastaneye kaldırıldı. Gönül'e bir kez daha yardım eden Akif, bunları paraya çevirmekte gecikmez. Fakat Tolga'nın babasından kurtulması sandığı kadar kolay değildir. Bir şekilde hastaneden ve gözaltından kurtulur ve yine peşlerine düşer.
Doruk ise annesinin dediklerini doğrulatmak için Asiye'nin iş yerine gider. Kamera görüntülerine ulaşır ve annesinin yalan söylediğini öğrenir. Annesi ile yüzleşip evi terk eden Doruk, Asiye'nin kendisini affetmesi için kapısında yatar. Soğukta ona acıyan Asiye dayanamaz ve onu affeder. Suzan ve Ahmet, Ömer'e doğum günü kutlaması organize ederler. Bunu çok kıskanan Sarp, sürpriz partiyi bozar.
Akif, Leyla'ya sessiz kalması karşılığında babasından kesin kurtulmasını sağlamayı teklif eder. Bunu sağlamak için de Gönül'den para ister anacak ikili arasındaki konuşmaları Orhan duyar ve Şengül'e yaptıklarını öğrenir. Bu gerçek karşısında dehşete düşen Orhan, ondan boşanmaya karar verir.