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    • Televizyon
    • 02.01.2023 23:39
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    • 02.01.2023 23:39
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    Kuruluş Osman 111. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Baş veririz, can veririz ama asla teslim olmayız!”

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın merakla beklenen 111. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragman, sosyal medyada büyük ses getirdi. “Baş veririz, can veririz ama asla teslim olmayız!” sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman 111. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Baş veririz, can veririz ama asla teslim olmayız!”

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 111. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana "Baş veririz, can veririz ama asla teslim olmayız!" sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Osman Bey Sultan Mesud'dan çok önemli bir bilgi alır. Bu bilgi İsmihan Sultan'daki mühürdür. Osman Bey, İsmihan Sultan'ı engellemek için bu mührü alma görevini Bala Hatun'a verir.

    Sultan Alaeddin kararını vermiştir. Osman Bey'in ve Sultan Mesud'un ölüm fermanını vermiştir. Vezir Saveli bunun için Samagar'ı görevlendirir.

    Osman Bey'in, kaybettiği kaleleri küffar elinde bırakmaya hiç niyeti yoktur.

    İsmihan Sultan kıtlığı körüklemek için Yenişehir'deki oyununu sürdürmeye devam etmektedir. Malhun Hatun ise onun oyununu bertaraf etmek için kendi hamlelerini yapmaktadır.

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    Haberler Televizyon Kuruluş Osman 111. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Baş veririz, can veririz ama asla teslim olmayız!”
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