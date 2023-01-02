Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 02.01.2023 16:32
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    • 02.01.2023 16:34
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    ESRA EROL CANLI YAYIN - ATV İZLE - 2 Ocak 2023 | Özlem'in başına gelenlere inanamayacaksınız! Böyle dolandırıcılık görülmedi...

    ATV canlı yayın Esra Erol izle... Melek, bu kez Şerafettin Amca'nın evinden çıktı mı? Eskişehir'den canlı yayın! Dün gece yarısı ne oldu? Gamze apar topar nereye gitmeye karar verdi? Hepsi ve daha fazlası ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında.

    Esra Erol | CANLI YAYIN

    Esra Erol'da Atv canlı yayın izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ESRA EROL ATV CANLI YAYIN

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            Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN - ATV İZLE - 2 Ocak 2023 | Özlem'in başına gelenlere inanamayacaksınız! Böyle dolandırıcılık görülmedi...
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