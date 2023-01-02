Elif’e evlilik sözleşmesi imzalattı! Bir Küçük Gün Işığı 18. bölüm fragmanı yayınladı: “İkiniz de hak ettiğinizi yaşayacaksınız...”

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı 18. bölüm fragmanı yayınladı. Söz konusu fragmanda "İkiniz de hak ettiğinizi yaşayacaksınız" sözleri dikkat çekti.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ümran ve Dila ile aynı çatıda yaşamak Elif için çok zordur. Dila'nın beklenmedik davranışları Ümran'nın otoriter tavırları Elif'e cehennemi yaşatır. En büyük dayanağı ise Güneş ve Fırat ile aynı evde olmaktır.
Dila, annelik mevzusunu yarışa dönüştürür ama Güneş'in kalbini bir türlü kazanmayınca onu önce ilaçla hasta edip sonra tıpkı Elif gibi iyileştirmeyi dener. Ama ilaç koyduğu omleti Güneş değil Elif yiyince ortalık karışır. Elif halsizleşir ve kusar.
Bir de nikah işlemleri için kadın doğuma gidince Ümran onu hamile zanneder. Evde sade bir nikaha töreni yapılmasını isteyen Ümran, çevresindeki dedikodulara son noktayı koymayı hedefler. Fırat ise bu durumu gerçek nikaha çevirmenin fırsatı olarak görür.