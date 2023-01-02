Elif’e evlilik sözleşmesi imzalattı! Bir Küçük Gün Işığı 18. bölüm fragmanı yayınladı: “İkiniz de hak ettiğinizi yaşayacaksınız...”

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı 18. bölüm fragmanı yayınladı. Söz konusu fragmanda "İkiniz de hak ettiğinizi yaşayacaksınız" sözleri dikkat çekti.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ümran ve Dila ile aynı çatıda yaşamak Elif için çok zordur. Dila'nın beklenmedik davranışları Ümran'nın otoriter tavırları Elif'e cehennemi yaşatır. En büyük dayanağı ise Güneş ve Fırat ile aynı evde olmaktır.