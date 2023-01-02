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    • Televizyon
    • 03.01.2023 00:56
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    • 03.01.2023 00:56
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    Elif’e evlilik sözleşmesi imzalattı! Bir Küçük Gün Işığı 18. bölüm fragmanı yayınladı: “İkiniz de hak ettiğinizi yaşayacaksınız...”

    Seray Kaya ile Berk Oktay’ın başrolünde yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı 18. bölüm fragmanı yayınladı. ATV ekranlarının sevilen dizisinin yeni bölüm fragmanına Ümran’ın Elif’e imzalattığı evlilik sözleşmesi damga vurdu. Fırat sözleşmenin maddelerini merak ederken Ümran’ın “İkiniz de hak ettiğinizi yaşayacaksınız” sözleri dikkat çekti. İşte Bir Küçük Gün Işığı 18. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    Elif’e evlilik sözleşmesi imzalattı!

    Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı 18. bölüm fragmanı yayınladı. Söz konusu fragmanda "İkiniz de hak ettiğinizi yaşayacaksınız" sözleri dikkat çekti.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Ümran ve Dila ile aynı çatıda yaşamak Elif için çok zordur. Dila'nın beklenmedik davranışları Ümran'nın otoriter tavırları Elif'e cehennemi yaşatır. En büyük dayanağı ise Güneş ve Fırat ile aynı evde olmaktır.

    Dila, annelik mevzusunu yarışa dönüştürür ama Güneş'in kalbini bir türlü kazanmayınca onu önce ilaçla hasta edip sonra tıpkı Elif gibi iyileştirmeyi dener. Ama ilaç koyduğu omleti Güneş değil Elif yiyince ortalık karışır. Elif halsizleşir ve kusar.

    Bir de nikah işlemleri için kadın doğuma gidince Ümran onu hamile zanneder. Evde sade bir nikaha töreni yapılmasını isteyen Ümran, çevresindeki dedikodulara son noktayı koymayı hedefler. Fırat ise bu durumu gerçek nikaha çevirmenin fırsatı olarak görür.

        Fakat ikilinin sahte nikah yaptığını bilen Sude, yine kılıçlarını çeker. Nikahı bozmaya çalışır, Elif'in kocasının ölümü üzerinden 300 gün geçmeden evlenemeyeceğini Dila'ya söyletir. Fakat Fırat'ın mahkemeden aldığı belge bu sorunu çözmüştür.

        Fakat asıl engel Fırat'ın babasının yıllar sonra kendine gelmesidir. Bunu fark eden Güneş, Elif'i çağırır. Babasının ilk sözü Fırat itti olması Elif'in aklını karıştırır. Herkes onun evet demesini beklerken Elif'in aklı Fırat babasının söylediklerindedir.
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        Haberler Televizyon Elif’e evlilik sözleşmesi imzalattı! Bir Küçük Gün Işığı 18. bölüm fragmanı yayınladı: “İkiniz de hak ettiğinizi yaşayacaksınız...”
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