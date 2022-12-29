28 yaşındaki Pamuk Kaçak “Birini sevdim” deyip evi terk etti! Eşi çareyi Esra Erol’da aradı! Canlı yayında büyük yüzleşme...

Oktay Kaçak yaptığı açıklamada "Ben bugüne kadar kayınvalideme ve kayınpederime en ufak bir saygısızlık yapmadım. Benim yetişemediğim yerler olabilir. Benim ama bir saygısızlığım olmaz. Benim yüzde 45 raporum var. Ben mamulen emekli de olacağım. Oturduğumuz ev de kiralık değil şükür. Daha ben ne diyeyim abla?" ifadelerini kullandı.