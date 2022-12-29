28 yaşındaki Pamuk Kaçak “Birini sevdim” deyip evi terk etti! Eşi çareyi Esra Erol’da aradı! Canlı yayında büyük yüzleşme...

Evli ve iki çocuk babası Oktay Kaçak, eşi Pamuk Kaçak'ın (28) Ahmet Yılmaz'a (50) kaçtığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi.
Oktay Kaçak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bir gün telefonum çaldı. İşyerindeyim. 'Sana bir boşanma davası açtım, aç e-devletine bak' dedi. Ben de panikledim. Bir açtım bana Zonguldak'tan boşanma davası açmış. Bana '. Ahmet Yılmaz'ın yanındayım. Çocukları bir hafta sonra alacağım' dedi"
Oktay Bey sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben hemen boşanma davası açtım. Ben Pamuk'un bu özgüveni nereden geliyor. Nasıl bu kadar rahat söylüyor bu tip şeyleri bilmiyorum. Ben boşanmak istiyorum. Nüfus Müdürlüğü'ne gittim, kadın hakları diye bir şey koymuşlar. Çocuğun okula gitmesi lazım. Nüfus Müdürlüğü'ndeki Hanım okula kayıt alamıyorum. Annesinin izni olmadan yapılmıyormuş. Çocukların okul kayıtlarını Zonguldak'a aldırmış"