Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 29.12.2022 19:35
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    • 29.12.2022 19:44
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    28 yaşındaki Pamuk Kaçak “Birini sevdim” deyip evi terk etti! Eşi çareyi Esra Erol’da aradı! Canlı yayında büyük yüzleşme...

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran evli ve iki çocuk babası Oktay Kaçak, eşi Pamuk Kaçak’ın (28) Ahmet Yılmaz’a kaçtığını söyledi. Canlı yayından eşine seslenen ve boşanmak istediğini dile getiren Oktay Bey, Esra Erol’dan yardım istedi. Bunun üzerine Esra Erol ve ekibinin ulaştığı Pamuk Hanım, canlı yayına görüntülü bağlanarak eşiyle yüzleşti. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    “Birini sevdim” deyip evi terk etmişti! Canlı yayında büyük yüzleşme...

    Evli ve iki çocuk babası Oktay Kaçak, eşi Pamuk Kaçak'ın (28) Ahmet Yılmaz'a (50) kaçtığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

    Oktay Kaçak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bir gün telefonum çaldı. İşyerindeyim. 'Sana bir boşanma davası açtım, aç e-devletine bak' dedi. Ben de panikledim. Bir açtım bana Zonguldak'tan boşanma davası açmış. Bana '. Ahmet Yılmaz'ın yanındayım. Çocukları bir hafta sonra alacağım' dedi"

    Oktay Bey sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben hemen boşanma davası açtım. Ben Pamuk'un bu özgüveni nereden geliyor. Nasıl bu kadar rahat söylüyor bu tip şeyleri bilmiyorum. Ben boşanmak istiyorum. Nüfus Müdürlüğü'ne gittim, kadın hakları diye bir şey koymuşlar. Çocuğun okula gitmesi lazım. Nüfus Müdürlüğü'ndeki Hanım okula kayıt alamıyorum. Annesinin izni olmadan yapılmıyormuş. Çocukların okul kayıtlarını Zonguldak'a aldırmış"

        "EVLATLIKTAN REDDEDERİM"
        Oktay Kaçak'ın annesi Şerife Hanım da "Ben bu evliliği istemiyorum. Buraya gelsin boşansınlar istiyorum. Eğer Oktay barışırsa evlatlıktan reddederim" dedi.

        "8 YILDIR BOŞANAMIYORUM!"
        Pamuk Hanım'ın kaçtığı Ahmet Yılmaz'ın eşi Beyhan Hanım da yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Biz 8 yıldır boşanmaya çalışıyoruz Ahmet ile. Nafaka vermek istemediği için boşanmıyor. Pamuk, Ahmet ile birlikte olduğu sürece aldatılacak, alkol problemi ve şans oyunu problemi var. Kesinlikle babalık yapacak bir tip yok onda. Kendi çocuklarına bakmıyor zaten. Bu arada Ahmet 50 yaşında değil. 37 yaşında benden 7 ay büyük Ahmet. Bunlar ailece aile parası yemeyi severler"

        Sözlerine devam eden ve Pamuk Kaçak'a seslenen Beyhan Hanım "Bir an önce bu adamdan uzaklaşsın. Kurtarsın kendini" ifadelerini kullandı.

            Beyhan Hanım "8 yaşındaki çocuğum bu adamı hiç tanımıyor. Kafasında baba figürü yok hiç" dedi.

            Bunun üzerine Şerife Hanım yaptığı açıklamada "Bu Ahmet daha kaç ailenin yuvasını yıkacak. Benim torunumun kaydını Zonguldak'a aldırmış. Torunum okula gitmesi gerekirken, okula gidemiyor. Okul müdürü gelsin derslere katılsın ama kaydını aldırmamız lazım diyor" ifadelerini kullandı.

            Oktay Kaçak yaptığı açıklamada "Ben bugüne kadar kayınvalideme ve kayınpederime en ufak bir saygısızlık yapmadım. Benim yetişemediğim yerler olabilir. Benim ama bir saygısızlığım olmaz. Benim yüzde 45 raporum var. Ben mamulen emekli de olacağım. Oturduğumuz ev de kiralık değil şükür. Daha ben ne diyeyim abla?" ifadelerini kullandı.

                Kayınpederim ve Kayınvalidesinin "Bizim böyle kızımız yok" dediklerini de sözlerine ekleyen Oktay Bey, eşi ile ilgili yaşadıklarının daha önce de başına geldiğini söyledi.

                CANLI YAYINDA BÜYÜK YÜZLEŞME!
                Esra Erol ve ekibinin ulaştığı Pamuk Hanım, bugünkü canlı yayına görüntülü bağlanarak eşiyle yüzleşti.

                Boşanmak istediğini dile getiren Pamuk Hanım, yarın yayına geleceğini ancak boşanma konusunda anlaşamazlarsa bir daha yayına çıkmayacağını söyledi.

                İşte o anlar...
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                Haberler Televizyon 28 yaşındaki Pamuk Kaçak “Birini sevdim” deyip evi terk etti! Eşi çareyi Esra Erol’da aradı! Canlı yayında büyük yüzleşme...
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