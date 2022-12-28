Kuruluş Osman 111. bölüm fragmanı yayınlandı: “Baban elimde esir! Eğer gelmezsen babanı öldü bil”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman, nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Bölüm sonunda heyecanla beklenen fragman da yayınlandı.
Kuruluş Osman 111. bölüm fragmanında "Baban elimde esir! Eğer gelmezsen babanı öldü bil" şeklindeki sözler dikkat çekti.
NEFES KESEN SAHNE: BİLECİK, KARACAHİSAR VE KULUCAHİSAR'I GERİ ALDI
'Kuruluş Osman'ın 110'uncu Bölümü sürprizlerle dolu gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. 'Kuruluş Osman'da, Osman Bey'in kurduğu büyük oyunla İsmihan Sultan'a teslim ettiği Karacahisar, Kulucahisar ve Bilecik Kaleleri'ni geri aldı.
Kuruluş Osman'ın 110. Bölümünde, Osman Bey; İsmihan Sultan'ın mührü olmadan hiçbir hükmü olmadığını Sultan Mesud sayesinde öğrendi. Osman Bey, İsmihan Sultan'dan mührü alma görevini Bala Hatun'a verdi. Bala Hatun, Malhun Hatun'la arasının bozulduğuna inandırdığı İsmihan Sultan'ın güvenini kazandı.