Kuruluş Osman 111. bölüm fragmanı yayınlandı: “Baban elimde esir! Eğer gelmezsen babanı öldü bil”

Hem Olof, hem de Selçuklu Askerleri kılıçlarını geri çekerken Osman Bey "Bir tek Bilecik değil! Karacahisar da Kulucahisar da evvelinde olduğu gibi benimdir! Senin ise sonun geldi Olof!" diyerek rest çekti. Öte yandan Karacahisar'a Malhun Hatun ve Kulucahisar Kalesi'ne ise Bala Hatun, Kayı Sancaklarını astılar.