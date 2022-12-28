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    • Televizyon
    • 29.12.2022 01:03
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    • 29.12.2022 01:03
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    Kuruluş Osman 111. bölüm fragmanı yayınlandı: “Baban elimde esir! Eğer gelmezsen babanı öldü bil”

    Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıktı. #TürkünGayesi etiketi ile sosyal medyaya damga vuran bölümün ardından heyecanla beklenen yeni fragmanda yayınlandı. Kuruluş Osman 111. bölüm fragmanında “Baban elimde esir! Eğer gelmezsen babanı öldü bil” şeklindeki sözler dikkat çekti. İşte Kuruluş Osman 111. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Baban elimde esir! Eğer gelmezsen babanı öldü bil”

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman, nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Bölüm sonunda heyecanla beklenen fragman da yayınlandı.

    Kuruluş Osman 111. bölüm fragmanında "Baban elimde esir! Eğer gelmezsen babanı öldü bil" şeklindeki sözler dikkat çekti.

    NEFES KESEN SAHNE: BİLECİK, KARACAHİSAR VE KULUCAHİSAR'I GERİ ALDI
    'Kuruluş Osman'ın 110'uncu Bölümü sürprizlerle dolu gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. 'Kuruluş Osman'da, Osman Bey'in kurduğu büyük oyunla İsmihan Sultan'a teslim ettiği Karacahisar, Kulucahisar ve Bilecik Kaleleri'ni geri aldı.

    Kuruluş Osman'ın 110. Bölümünde, Osman Bey; İsmihan Sultan'ın mührü olmadan hiçbir hükmü olmadığını Sultan Mesud sayesinde öğrendi. Osman Bey, İsmihan Sultan'dan mührü alma görevini Bala Hatun'a verdi. Bala Hatun, Malhun Hatun'la arasının bozulduğuna inandırdığı İsmihan Sultan'ın güvenini kazandı.

        Bala Hatun, Söğüt Han'da yemek verdiği İsmihan Sultan'ın şerbetine kattığı bir madde ile onu bayıltarak mührü aldı. Mührü, Bala Hatun'dan alan Osman Bey; Turgut Bey ve Alpleri, Bilecik Kalesi'nin yolunu tutarken Malhun Hatun ve Orhan Bey'i Karacahisar Kalesi'ne, Bala Hatun ve Alaeddin Bey'i ise Kulucahisar Kalesi'ne, kendileri ait mülkleri geri almaya gönderdi.

        Bilecik Kalesi'nde Olof'la yüzleşen Osman Bey, üzerinde İsmihan Sultan'ın mührü olan belgeyi çıkarıp "Sultan'ın emridir… Gayrı kale benimdir!" diyerek belgeyi Olof'a gösterdi.

        Hem Olof, hem de Selçuklu Askerleri kılıçlarını geri çekerken Osman Bey "Bir tek Bilecik değil! Karacahisar da Kulucahisar da evvelinde olduğu gibi benimdir! Senin ise sonun geldi Olof!" diyerek rest çekti. Öte yandan Karacahisar'a Malhun Hatun ve Kulucahisar Kalesi'ne ise Bala Hatun, Kayı Sancaklarını astılar.
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