Yalnız Kurt 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Türkler olmadan tarih yazılamaz”

ATV ekranlarının sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Heyecanı arttıran fragmana "Türkler olmadan tarih yazılamaz" sözleri damga vurdu.

YALNIZ KURT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doğan kurulan tuzakla elinden alınan Merkez Bankası baş yazılımcısını kurtarmak için harekete geçer. Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti'nin dijital para projesi tehlike altında olacaktır. Barış ve Minnet de Doğan'ın yanında operasyona katılırlar.

Ahmet Hemşinli'nin Red Embers'a yaptığı baskından eli boş dönmesinin ardından herkes tekrar Altay'ı bulmak için harekete geçer. Doğan'ın Altay'ı kurtarmak için bir planı vardır. Doğan, Halit Yıldırım'a gider.

Konsül üyeleri ise Harun Karacabey'in ortadan kaybolmasına bir türlü anlam veremezler ve bu olayın peşine düşerler. Mira'nın ise Barış'a oynadığı oyunda artık farklı planları vardır.

Halit ve Doğan'ın yaptığı anlaşma gereği Red Embers ve tim hurdalıkta karşı karşıya gelirler. Doğan, Altay'ı istemektedir. Halit ise dijital para projesini.